Así como hay una buena noticia para los viajeros por tiquetes a bajo precio, hay otra oportunidad para las personas desde Colombia a uno de los destinos cercanos y comunes de turismo.

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Panamá oficializa el lanzamiento del Seguro al Turista, una estrategia gubernamental enfocada en fortalecer el respaldo integral a los viajeros internacionales desde su arribo, entre los que se ven beneficiados los colombianos.

La prestación, financiada íntegramente por el Estado mediante la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), entró en vigor este 10 de septiembre para beneficio público.

El mecanismo otorga protección sin costo a ciudadanos extranjeros y panameños radicados en el exterior que efectúen su ingreso formal por las terminales aéreas autorizadas.

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La póliza mantiene su vigencia durante los primeros 10 días de permanencia y se habilita automáticamente tras obtener el estampado migratorio, sin gestiones ni cobros.

“Queremos que quienes visitan Panamá se sientan respaldados desde el momento en que llegan al país. Por eso, todo visitante internacional que ingrese a través de nuestros aeropuertos participantes contará con cobertura médica gratuita durante sus primeros diez días de estadía, sin trámites adicionales. Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso de ofrecer una experiencia segura, confiable y de calidad para quienes nos eligen como destino”, afirma Gloria De León, ministra de Turismo de Panamá.

Entre los puertos aéreos están aeropuerto Internacional de Tocumen (Ciudad de Panamá), aeropuerto Internacional Panamá Pacífico (Panamá), aeropuerto Internacional Enrique Malek (Chiriquí), aeropuerto Scarlett Martínez (Río Hato, Coclé), aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez (Colón), y aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall (Isla Colón, Bocas del Toro).

Esta medida integra las acciones prioritarias del Gobierno Nacional para consolidar el posicionamiento competitivo del territorio panameño en la industria turística global.

Para financiar la implementación, el Consejo de Gabinete autorizó una partida presupuestal de hasta USD 3’500.000 asignada directamente a la ATP para la póliza.

La gestión operativa del contrato fue adjudicada a la firma Compañía Internacional de Seguros, S.A., encargada de administrar las asistencias solicitadas.

El plan ampara prestaciones hospitalarias y médicas por accidentes o padecimientos repentinos, urgencias clínicas, fármacos, tratamiento odontológico de emergencia y evacuaciones sanitarias.

Adicionalmente, contempla traslados asistidos, repatriación internacional y orientación jurídica o administrativa ante hurtos o percances para viajeros de hasta 86 años.

En términos globales, la póliza maneja montos máximos de cobertura que pueden ascender hasta USD 50.000, según la categoría del servicio prestado.

Entre sus prestaciones principales destacan las indemnizaciones por fallecimiento accidental y la cobertura de gastos hospitalarios originados por eventualidades sufridas dentro de Panamá.

Igualmente, la protección cubre contingencias dentales inmediatas, asesoría legal en siniestros y acompañamiento permanente en la pérdida de documentos personales.

Los traslados sanitarios y las repatriaciones internacionales quedan garantizados para garantizar la tranquilidad de los viajeros durante su paso por la nación.

Para solicitar auxilio, el usuario debe comunicarse al Centro de Asistencia al Turista, operativo las 24 horas en español, inglés, portugués y francés.

Los canales habilitados incluyen el servicio de WhatsApp +1 305 722 5824, la línea telefónica +507 840 4585 y el correo seguroalturista@iseguros.com.

El amparo rige en toda la geografía panameña sin aplicar distinciones, garantizando idénticas condiciones para todos los turistas que ingresen legalmente.

Las terminales aéreas habilitadas incluyen los aeropuertos de Tocumen, Panamá Pacífico, Enrique Malek, Scarlett Martínez, Enrique Adolfo Jiménez y José Ezequiel Hall.

Consultar las plataformas oficiales de turismo permite verificar los detalles normativos de este beneficio gratuito destinado a proteger a la comunidad visitante.

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