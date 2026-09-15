Una mujer pasó buena parte de su vida adulta tomando quimioterapia por una enfermedad que nunca tuvo. Según contó BBC, Becky Jones tenía 21 años cuando un especialista le comunicó que padecía un tumor cerebral terminal y que le quedaban pocos meses de vida.

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El diagnóstico marcó por completo la vida de la británica. Durante los siguientes 11 años recibió temozolomida, un medicamento utilizado en determinados tratamientos contra tumores cerebrales, bajo la indicación de mantenerlo durante un periodo prolongado.

El tratamiento también tuvo consecuencias en su día a día. Jones se sentía enferma con frecuencia, dejó de participar en actividades familiares y tuvo que abandonar proyectos relacionados con su vida profesional. Durante años, además, vivió con el temor de que su enfermedad avanzara.

Diagnóstico equivocado: mujer recibió quimioterapia durante 11 años

La historia dio un giro cuando la mujer tenía 34 años y ya era madre de dos hijos, pues una revisión de su caso permitió descubrir que nunca había tenido un tumor cerebral. En su lugar, presentaba una inflamación que, según la información posterior, podía haber sido tratada con esteroides.

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Jones conoció lo ocurrido en 2025, cuando comenzaron a revisarse diagnósticos relacionados con el oncólogo que había atendido su caso en el Hospital Universitario de Coventry. La paciente había cuestionado durante años las imágenes médicas porque, a su juicio, no mostraban con claridad la presencia de un tumor.

El caso no sería aislado. Más de 40 pacientes emprendieron acciones legales contra la Fundación de los Hospitales Universitarios de Coventry y Warwickshire. Una revisión preliminar del Real Colegio de Médicos del Reino Unido encontró dudas sobre tratamientos prolongados con temozolomida en algunos pacientes, mientras la institución hospitalaria aseguró que reforzó la supervisión sobre la prescripción y uso del medicamento.

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