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Actualmente, tras sus últimos análisis clínicos, se encuentra libre de cáncer y continúa asistiendo a sus controles médicos de rutina, contó Martha Liliana Ruiz en ‘Historias con Ritimo’, el pódcast de Caracol Televisión. La actriz ahora disfruta de una buena salud y triunfa en Estados Unidos como empresaria y dramaturga.
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¿Dónde vive actualmente Martha Liliana Ruiz y a qué se dedica?
Tras completar la primera etapa de su recuperación y obtener la residencia, la actriz se trasladó a las afueras de Tampa, Estados Unidos, por el trabajo de su esposo, con el que se casó en 2019. Aunque en un principio consideró dedicarse exclusivamente al hogar, expandió sus proyectos profesionales hacia nuevos campos: se certificó como ‘live coach’ con especialización en terapia de resultados, fundó una empresa de fotografía y trabaja activamente en una compañía de ‘network marketing’.
“Estando en todo ese proceso, a mi esposo, que vivía conmigo en Colombia, le salió una oportunidad de trabajo en Estados Unidos. Él se vino primero un año. Yo estuve como organizando los temas en Bogotá para poder venir y una vez ya tuve mi residencia, me trasladé a Tampa. Aquí tengo una vida un poco diferente. Vivo como en la parte de afuera de Tampa, mucho contacto con la naturaleza, pero desde acá no me he desconectado. Ya he ido dos veces a Colombia a grabar, he escrito obras de teatro que siguen presentándose en Colombia y ahora estoy justamente en el montaje de otra obra de teatro para Estados Unidos”, reveló en ‘Historias con Ritmo’.Lee También
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La actriz expresó su gratitud por su presente en el exterior, manifestando que extraña a su gente, su cultura y su país, pero valorando las oportunidades profesionales y personales encontradas en el país de norteamérica.
“Estoy muy muy contenta y me gusta la vida que estoy llevando acá. Extraño mucho mi gente, mi comida, mi país, mis amistades, pero tengo mucho que agradecerle a los Estados Unidos“, concluyó.
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