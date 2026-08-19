Por: EL PILON SA

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La música vallenata se situó en el centro de la solidaridad con el reciente concierto ‘Vallenatón por Colombia’, una iniciativa organizada para respaldar a las comunidades que sufrieron las consecuencias del terremoto ocurrido en el occidente del país el pasado 10 de agosto. Este evento reunió a destacados representantes del vallenato, quienes ofrecieron sus voces y talento para convocar a la sociedad y recaudar recursos destinados a las personas damnificadas.

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De acuerdo con la información suministrada, la jornada se realizó el martes 18 de agosto en el Centro de Eventos Centauro, ubicado en Envigado. La convocatoria atrajo a intérpretes de reconocida trayectoria, como Jorge Celedón, Hébert Vargas, Álex Manga, Jean Carlos Centeno, Daniel Calderón, Luis Miguel Fuentes, Sumer Vega, Nelson Velásquez, Jorge Pabuena, Amín Martínez, Luis Mateus, Aniel Velásquez y Erick Escobar. Además, contó con el respaldo de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO), entidad que apoya la protección de los derechos de autor de músicos nacionales.

El ‘Vallenatón por Colombia’ no solo permitió disfrutar de la música distintiva del género, sino que se erigió como un símbolo de unidad y esperanza para quienes se han visto afectados por el desastre natural. Durante el evento, los artistas participantes se sumaron a la misión de acompañar, a través de sus canciones, a las familias que enfrentan la difícil tarea de reconstruir sus vidas. La invitación oficial del concierto sintetizó el propósito de la jornada con un mensaje de esperanza: "Cuando nuestros hermanos más lo necesitan, la música vallenata también se convierte en esperanza".

Más que una simple presentación artística, el concierto se transformó en un punto de encuentro solidario, demostrando la fuerza de la música vallenata como herramienta para movilizar recursos y sensibilizar a la población. Según lo reportado, el esfuerzo conjunto de los artistas y el público evidencia cómo, en medio de una emergencia nacional, la cultura y la música pueden ser un canal fundamental para acompañar procesos de recuperación y tender puentes hacia el bienestar de quienes han perdido tanto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles artistas participaron en el evento ‘Vallenatón por Colombia’?

En el concierto ‘Vallenatón por Colombia’ participaron reconocidos exponentes del género musical, entre ellos Jorge Celedón, Hébert Vargas, Álex Manga, Jean Carlos Centeno, Daniel Calderón, Luis Miguel Fuentes, Sumer Vega, Nelson Velásquez, Jorge Pabuena, Amín Martínez, Luis Mateus, Aniel Velásquez y Erick Escobar. Todos se unieron con el objetivo de recaudar fondos para las comunidades afectadas por el terremoto en el occidente del país.

¿Qué papel desempeñó SAYCO en el concierto benéfico?

La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) brindó su respaldo institucional al evento, apoyando a los artistas y fortaleciendo la convocatoria en favor de los damnificados. SAYCO es reconocida por proteger los derechos de autor y promover la música nacional en escenarios que, como este, buscan contribuir solidariamente ante emergencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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