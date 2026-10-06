Juan David Tejada, conocido en redes sociales como ‘El Agropecuario’, sorprendió a sus seguidores al incursionar en una nueva faceta alejada del contenido que acostumbraba compartir.

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(Vea también: Prometido de Aída Victoria le envió fuerte mensaje a Juan David Tejada: “Payaso”)

El empresario y creador digital apareció junto a la modelo colombiana María Gelvis, conocida en redes como ‘La Favorita’, en una producción de contenido exclusivo para adultos.

La aparición de ambos rápidamente llamó la atención en redes sociales y causó numerosos comentarios entre los usuarios que conocían a Tejada por su trayectoria como creador de contenido y por su mediática relación pasada con Aída Victoria Merlano.

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¿Quién es ‘La Favorita’, la modelo que apareció con ‘El Agropecuario’?

María Gelvis es una modelo y creadora de contenido colombiana que ha construido una comunidad de seguidores en diferentes plataformas digitales.

La joven también tiene presencia en plataformas de suscripción donde publica contenido exclusivo para mayores de edad y cuenta con una amplia audiencia en redes sociales.

Su colaboración con ‘El Agropecuario’ representa una nueva incursión del empresario en este tipo de producciones, algo que tomó por sorpresa a buena parte de sus seguidores.

La aparición conjunta de ambos también desató especulaciones sobre la naturaleza de su relación fuera de las cámaras.

¿’El Agropecuario’ y ‘La Favorita’ son pareja?

La colaboración entre Juan David Tejada y María Gelvis también despertó versiones sobre un posible romance. En redes sociales, algunos usuarios comenzaron a especular con que ambos tendrían una relación sentimental, aunque no existe una confirmación pública de que sean pareja.

Tejada fue pareja de Aída Victoria Merlano y esa relación tuvo amplia exposición en redes sociales. Desde su separación, el empresario no había protagonizado públicamente un vínculo sentimental con el mismo nivel de atención.

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