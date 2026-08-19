Aída Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores con una noticia que nadie esperaba. La creadora de contenido anunció este martes 18 de agosto que se va a casar y compartió imágenes del momento en que recibió la propuesta de matrimonio.

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La barranquillera publicó una serie de fotografías y un video en sus redes sociales, con las que confirmó su compromiso. En una de las imágenes mostró el anillo mientras sostenía la mano de quien ahora es su prometido, mientras que en otra apareció abrazada a él.

El video permitió conocer cómo fue la propuesta. La pareja se encontraba frente al mar, en un escenario decorado con rosas rojas. El hombre, vestido de blanco, le entregó una carta y posteriormente se arrodilló para sacar el anillo. La reacción de Aída Victoria fue de sorpresa y emoción, hasta que finalmente aceptó casarse con él.

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El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores porque, hasta ese momento, la influencer no había presentado públicamente a su nueva pareja. Por eso, además de felicitarla por el compromiso, muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién es el hombre que conquistó nuevamente a la creadora de contenido.

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¿Quién es el prometido de Aída Victoria Merlano?

De acuerdo con Noticias Caracol, el hombre sería David Darville, conocido en internet como Escro, un streamer que ha tenido apariciones junto a Aída Victoria en transmisiones y otros espacios digitales.

La cercanía entre ambos había despertado especulaciones entre sus seguidores, aunque hasta ahora no se había confirmado públicamente que mantuvieran una relación sentimental. En medio de esos rumores, Aída Victoria había hablado sobre David y aseguró que lo estaba conociendo y que le parecía una persona increíble.

El anuncio del compromiso también sorprendió por el momento sentimental que atraviesa la influencer. A finales de 2025 se conoció su separación de Juan David Tejada, padre de su hijo, con quien había mantenido una relación que terminó en medio de una situación que también llegó a las autoridades.

Ahora, Aída Victoria inicia una nueva etapa sentimental y decidió compartir con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su relación. La publicación rápidamente recibió mensajes de felicitación y sorpresa por la rapidez con la que la influencer volvió a encontrar el amor y ahora prepara su llegada al altar.

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