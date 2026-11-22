Así como hay un escándalo por la presentación de Anuel AA en Colombia, la baja asistencia al concierto de Nicky Jam en Cali durante la noche del sábado 21 de noviembre de 2026 encendió las alarmas luego de evidenciarse amplios sectores vacíos en el estadio Pascual Guerrero.

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Videos captados dentro del escenario vallecaucano expusieron cientos de sillas desocupadas y extensas áreas sin público, mientras los pocos espectadores asistentes se concentraban únicamente frente a la tarima principal.

Este discreto respaldo en boletería golpea las proyecciones del empresario Rodrigo Guerrero, representante de Live Music, según el Instagram @noticalioficial, que señala que se abren serios interrogantes sobre eventuales pérdidas millonarias derivadas de la producción artística.

Asimismo, se indicó que hasta ahora los organizadores reservan el balance financiero oficial, mientras analistas del entretenimiento examinan qué falló en la convocatoria comercial de esta jornada nocturna en la capital vallecaucana.

Impacto social y cartelera de la gira Tamo Activo Tour

Más allá del revés comercial, el cantante puertorriqueño impulsó este recital dentro de su gira Tamo Activo Tour combinando sus grandes éxitos con un compromiso social en el Pacífico colombiano.

Concretamente, Nicky Jam y Live Music pactaron una alianza solidaria para destinar parte de los recursos recaudados hacia la reconstrucción de escuelas que atienden cientos de niños en Buenaventura, Valle del Cauca.

De esta forma, la iniciativa buscaba trascender el entretenimiento musical y aportar directamente al bienestar educativo de poblaciones infantiles que requieren mejores espacios físicos para su formación académica.

Para fortalecer la programación, el cartel incluyó invitados especiales como Juan Duque, Corridos del Rey y el ganador del concurso Nuevos Talentos frente al público del Pascual Guerrero.

Asimismo, la producción había anunciado cinco artistas sorpresa acompañando al intérprete boricua, sumando un cierre inédito con DJ invitado y un remate musical realizado por primera vez en ese estadio.

La jornada abrió puertas desde las 5:00 de la tarde bajo la temática Urban Black, mediante la cual los promotores convocaron a los espectadores con vestuario urbano en tonos negros.

Aunque la propuesta artística prometía una velada memorable, los enormes claros observados en las tribunas contrastaron con el montaje dispuesto para albergar miles de asistentes en la ciudad.

Pese al despliegue artístico y filantrópico, la escasa concurrencia registrada este sábado 21 de noviembre de 2026 deja incertidumbre sobre los resultados económicos finales de este espectáculo en Cali.

¿Qué pasó en Buenaventura por el terremoto?

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026 con epicentro cercano a San José del Palmar, Chocó, provocó graves afectaciones humanas, habitacionales e infraestructurales en Buenaventura.

El movimiento telúrico desbordó la capacidad operativa local, obligando a la administración distrital a instalar un Puesto de Mando Unificado y declarar calamidad pública para movilizar recursos urgentes.

En los balances preliminares posteriores al sismo, las autoridades distritales reportaron siete personas fallecidas, tres desaparecidas y 174 heridas, quienes saturaron las salas de urgencias hospitalarias disponibles.

El Hospital Luis Ablanque de la Plata operó al límite de su capacidad asistencial tras recibir cien urgencias nuevas, mientras la Clínica Santa Sofía sufrió daños del 70 %.

Asimismo, decenas de viviendas colapsaron y cientos registraron averías estructurales severas, golpeando especialmente sectores vulnerables como el barrio Alberto Lleras y comunidades rurales asentadas en el corregimiento de Bajo Calima.

En esa zona rural portuaria, la sacudida derrumbó la estación de bomberos, destruyó la iglesia local, agrietó escuelas y provocó el levantamiento de varias bóvedas dentro del cementerio comunitario.

Igualmente, la infraestructura educativa urbana y rural sufrió un fuerte deterioro con al menos 29 colegios afectados, tres de ellos con pérdida total, obligando a suspender temporalmente las clases presenciales.

En materia de conectividad y transporte, el colapso del muelle de Juanchaco interrumpió la logística marítima turística y comunitaria, mientras deslizamientos y pérdidas de bancada afectaron la vía hacia Cali.

Adicionalmente, un incendio ocurrido esa misma noche tras un altercado dentro del Centro de Detención Transitoria Marte provocó el colapso de su techo y el de la sede contigua.

Ante la magnitud de la emergencia humanitaria, agencias internacionales desplegaron brigadas médicas móviles, atención psicosocial, kits de higiene y tanques de agua potable para asistir a miles de damnificados.

Simultáneamente, habitantes de distintos barrios afectados organizaron ollas comunitarias solidarias para garantizar alimentación diaria a familias desplazadas que perdieron sus hogares tras la emergencia sísmica en el puerto.

Actualmente, el distrito integra el Plan de Acción Específico liderado por el Gobierno nacional para reconstruir viviendas, centros educativos, hospitales y corredores viales estratégicos durante los próximos años.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.