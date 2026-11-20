Por: El Espectador

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Mario Vargas Llosa, reconocido Nobel de Literatura, fue homenajeado en un evento titulado “Homenaje a la obra de Mario Vargas Llosa: cine y literatura”, realizado el 18 de noviembre en la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá. El encuentro, según información de El Espectador, reunió a personalidades como el cineasta peruano Luis ‘Lucho’ Llosa Urquidi, el escritor colombiano Antonio García Ángel, Ricardo Ghibellin, embajador de Perú en Colombia, y Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. La moderación estuvo a cargo del poeta Federico Díaz-Granados, quien guio la conversación por distintos hitos de la obra y vida del escritor peruano.

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Uno de los puntos centrales de la charla giró en torno a la adaptación cinematográfica de ‘La fiesta del Chivo’, novela en la que Vargas Llosa retrata la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. De acuerdo con Llosa Urquidi, el reto de convertir las casi 600 páginas de la novela en un guion de 120 fue significativo, especialmente al intentar conservar las tres líneas narrativas principales: la del dictador, la de los conspiradores y la de Urania, personaje central desde el punto de vista emocional. El cineasta confesó que la escena de la violación, núcleo dramático del filme, fue el momento más exigente que ha enfrentado en su carrera, dado que buscaba provocar un impacto emocional y no dejar insensible a la audiencia.

La relación entre Vargas Llosa y el cineasta tuvo otro capítulo relevante en la televisión. Llosa Urquidi relató que trabajó como director y productor en el programa ‘La Torre de Babel’, mientras Vargas Llosa se encargaba de realizar entrevistas en diferentes países latinoamericanos, en una experiencia que consideró aleccionadora y, en especial, memorable por una conversación con el escritor Jorge Luis Borges.

Por el lado literario, Antonio García Ángel recordó la influencia y acompañamiento de Vargas Llosa en su carrera, experimentado durante su trabajo en la novela ‘Recursos humanos’ como beneficiario de la beca Rolex. Resaltó la generosidad del Nobel, quien lo eligió destacando su necesidad de guía y lo acompañó en sus decisiones narrativas y de lenguaje. Además, subrayó la manera en que Vargas Llosa abordó el erotismo en obras como ‘Elogio de la madrastra’ y ‘La tía Julia y el escribidor’, usando un lenguaje sugerente y poético.

De acuerdo con Llosa Urquidi, detrás de la destreza literaria del Nobel hubo siempre una disciplina inquebrantable, marcada por una rutina diaria de largas jornadas de escritura a mano, incluso durante sus viajes. Hacia el final del encuentro, evocaron los últimos meses de Vargas Llosa, cuando el avance del alzhéimer redujo su capacidad de concentración, impidiéndole leer prosa. En sus últimas horas, la familia le rindió homenaje con lecturas y música peruana, convirtiendo ese momento en una emotiva despedida. Al culminar el evento, la Embajada del Perú donó 33 libros de Vargas Llosa a la biblioteca anfitriona.

¿Cómo influyó la disciplina de Mario Vargas Llosa en su obra literaria y cinematográfica?

La influencia de la disciplina en la vida y obra de Mario Vargas Llosa fue notable, según destacó Llosa Urquidi. El Nobel mantenía una rutina constante de investigación y escritura, generalmente a mano, hábito que conservó durante años y que le permitió desarrollar tanto novelas complejas como proyectos televisivos junto a su primo. Esta perseverancia fue clave para lograr equilibrio entre precisión narrativa y profundidad emocional en sus obras.

¿Qué retos enfrentó Luis Llosa Urquidi al adaptar ‘La fiesta del Chivo’ al cine?

Uno de los principales retos que enfrentó Llosa Urquidi fue condensar la complejidad de la novela en un guion mucho más breve, sin sacrificar las líneas argumentales claves y la fuerza emocional de los personajes. La escena de la violación representó el desafío más intenso, ya que el director buscó mantener la capacidad de conmoción sin caer en la insensibilidad, priorizando el impacto emocional sobre el sensacionalismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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