Por: El Espectador

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Diana Obando fue reconocida como la ganadora del VII Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana gracias a su primera novela titulada "Noche, noche, noche". De acuerdo con la información de El Espectador, esta obra sobresalió entre diez finalistas, seleccionados de una amplia convocatoria que atrajo más de 170 títulos publicados por 92 editoriales y enviados desde más de 40 ciudades y municipios del país.

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El acta de deliberación, suscrita por el jurado presidido por la escritora española Marta Sanz e integrado por el novelista Juan Gabriel Vásquez, el ensayista Efrén Giraldo, la escritora y periodista Juliana Gómez Nieto y el editor Moisés Melo, resaltó la “singularidad de su estilo” y la “precisión y maleabilidad de una prosa que consigue atrapar el sustrato del lenguaje con el que están hechos los sueños”. Esta valoración apunta al carácter distintivo de la narrativa de Obando, que atrajo la atención del jurado en una competencia marcada por la diversidad y calidad de propuestas.

El jurado también subrayó el modo en que la novela construye un “universo de bordes difusos”, donde lo íntimo se entrelaza con el tiempo, la memoria y las desigualdades históricas. En la obra, elementos como la herida y la memoria —tanto humana como no humana— adquieren una dimensión colectiva, histórica y política, según el comunicado difundido para presentar el veredicto del premio.

En "Noche, noche, noche", Obando relata la historia de Tomás y Sara, quienes en compañía de Vladimir intentan cultivar una semilla selvática en el páramo, enfrentando condiciones hostiles. El accidente de Tomás conduce a los personajes a explorar remedios medicinales de plantas, y esta búsqueda difumina las fronteras entre sueño y vigilia, permitiendo una travesía literaria que entrelaza memoria, mito y naturaleza.

Durante una entrevista otorgada en el marco del premio, la autora explicó que la idea del libro estuvo incubándose diez años, y que el proceso estuvo marcado por múltiples versiones. Compartió que la inspiración vino de su propia experiencia como Onironauta, es decir, persona que navega conscientemente los sueños, una práctica relacionada con el sueño lúcido (sueño en el que quien duerme es consciente de que está soñando). Sin embargo, aclaró que el centro de la novela no es el mundo onírico, sino el sufrimiento y la relación de las personas con él, tema surgido de su propio cuestionamiento sobre el apego al dolor individual y heredado.

La convocatoria de la edición número siete del premio fue robusta: 133 obras avanzaron a la prelectura, de donde se seleccionaron 24 títulos que llegaron a la ronda final evaluada por 12 prelectores más. Entre los finalistas se encontraban autores de relevancia, como Claudia Amador, Laura Quintana, Lucas Vargas, Alejandro Vega Carvajal, Giuseppe Caputo, Luis Noriega, Gilmer Mesa, Antonio García Ángel y Sebastián Gaviria.

Diana Obando, además de escritora, es politóloga y ceramista, y ya había sido reconocida en el ámbito literario: en 2022 obtuvo el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica con el libro de relatos "Erial". También ha dirigido iniciativas de escritura y creación colectiva dedicadas a la memoria histórica y a la exploración de vínculos entre lo humano, lo vegetal y lo mineral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y cómo se seleccionan las obras ganadoras?

Este galardón se otorga a una novela debutante que haya destacado por su originalidad y calidad narrativa. De acuerdo con El Espectador, la convocatoria atrae una alta participación de editoriales, y las obras pasan primero por una prelectura, seguida por una evaluación de jurados expertos que analizan criterios como el estilo literario y la construcción de universos narrativos antes de elegir la ganadora.

¿Qué significa ser Onironauta, término mencionado por Diana Obando en la entrevista?

En la entrevista para el premio, Diana Obando explicó que Onironauta hace referencia a una persona que puede navegar conscientemente en sus sueños. Esto se relaciona con el sueño lúcido, estado en el que la persona es consciente de que está soñando y puede, hasta cierto punto, controlar el desarrollo de los sueños.

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