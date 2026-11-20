La moda, el diseño y los negocios tendrán un punto de encuentro este sábado 21 de noviembre en Bogotá. San Victorino a la Moda y Bogotá Fashion Weekend se unirán para impulsar el talento local y conectar a empresarios con compradores de distintas regiones.

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La programación será de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. en La Milla del Bronx Distrito Creativo, proyecto de ciudad liderado por la Administración Distrital a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA). Según la entidad, el escenario es la Casa de las Industrias Culturales y Creativas y promueve encuentros entre el diseño, los oficios y el tejido empresarial.

La agenda incluirá charlas, muestras artísticas y cuatro desfiles con las colecciones de fin de año de 24 marcas. También habrá una rueda de negocios con 200 citas comerciales entre las empresas participantes y 20 compradores mayoristas de Pasto, Medellín, Villavicencio, Cali y Barrancabermeja, entre otras ciudades.

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San Victorino a la Moda es liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante su Clúster de Moda, en alianza con la Alcaldía Mayor, la FUGA y los centros comerciales Gran San, Visto y Punto Once. Cuenta con apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de iNNpulsa Colombia.

Juan Carlos González, vicepresidente de Competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá, explicó que las mipymes del sistema moda reciben acompañamiento especializado y servicios para impulsar su crecimiento. Añadió que la unión de los eventos permite visibilizar la moda colombiana y acercar la tradición comercial del centro a nuevas dinámicas creativas.

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La directora de la FUGA, Blanca Andrea Sánchez, destacó que la iniciativa fortalece la economía popular y el sistema moda, e impulsa la creatividad como motor de transformación urbana, inclusión y revitalización del centro. La estrategia Bronx Distrito Creativo Presenta busca estrechar la relación entre el comercio tradicional y las industrias culturales y creativas.

Los centros comerciales también estarán en las pasarelas. GranSan participará con 12 marcas que, según su representante legal, Claudia Vega, representan el trabajo de más de 17.500 familias. Visto reúne más de 400 marcas y Punto Once agrupa más de 250 propuestas empresariales.

En sus tres ediciones anteriores, entre 2023 y 2025, San Victorino a la Moda benefició a más de 800 empresas mediante formación, acceso a mercados y conexiones comerciales. La asistencia pasó de 1.500 visitantes en la primera versión a más de 12.900 en 2025.

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La Cámara de Comercio de Bogotá y sus aliados invitaron a ciudadanos, compradores y visitantes a asistir este sábado a La Milla del Bronx Distrito Creativo. La jornada permitirá conocer colecciones, recorrer la muestra comercial y acercarse a la oferta de las marcas de uno de los sectores tradicionales de la economía bogotana.

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