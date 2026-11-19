Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de ‘San Victorino a la Moda’, evento que se consolida como uno de los principales escenarios de moda y oportunidades de negocios en la ciudad. De acuerdo con información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, esta cuarta edición tendrá lugar el sábado 21 de noviembre de 2026, en la Milla del Bronx Distrito Creativo, y promete ser una cita clave para el fortalecimiento del sistema moda en la capital.

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A lo largo del día, desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., el encuentro reunirá a 24 marcas, que expondrán sus colecciones de fin de año a través de cuatro desfiles. Además de la presentación de prendas, la oferta integrará muestras artísticas y una amplia zona comercial abierta al público, buscando generar espacios de interacción entre creativos, empresarios y la ciudadanía.

Uno de los aspectos más destacados será la rueda de negocios, con más de 200 citas comerciales ya programadas entre las marcas y 20 compradores mayoristas. Estos compradores llegarán de ciudades como Pasto, Medellín, Villavicencio, Cali y Barrancabermeja, lo que evidencia el alcance regional que ha conseguido el evento. La presencia de estos empresarios plantea una oportunidad de expansión comercial para los emprendimientos locales participantes.

La organización de San Victorino a la Moda está a cargo de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a través de su Clúster de Moda, en alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y centros comerciales como GranSan, Visto y Punto Once. Estas entidades cuentan además con el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante iNNpulsa Colombia. Juan Carlos González, vicepresidente de Competitividad de la CCB, enfatizó que el evento responde a un proceso de acompañamiento y servicios dirigidos a que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del sistema moda se consoliden y crezcan. González resaltó la importancia de conectar la tradición comercial del centro con las nuevas dinámicas creativas que emergen en la ciudad.

La iniciativa, que se une a Bogotá Fashion Weekend, busca fortalecer el vínculo entre la reconocida zona comercial de San Victorino y las industrias culturales y creativas, abriendo caminos para emprendedores y empresarios del sector. Según la misma fuente, en las tres ediciones anteriores, celebradas entre 2023 y 2025, más de 800 empresas han sido beneficiadas mediante formación, acceso a mercados y conexiones comerciales, mientras que la asistencia creció exponencialmente de 1.500 visitantes en la primera edición a más de 12.900 en 2025. Para participar en la jornada, el cupo es limitado y se requiere inscripción previa, reforzando la importancia de planear con anticipación la asistencia a este evento de referencia para la moda en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales actividades y oportunidades que ofrece San Victorino a la Moda 2026?

San Victorino a la Moda 2026 se distingue por una variada programación: incluye desfiles de colecciones de fin de año con 24 marcas, muestras artísticas, una zona comercial abierta al público y una relevante rueda de negocios con citas entre marcas y compradores mayoristas de distintas ciudades. Estas actividades buscan fortalecer la conexión entre tradición comercial y creatividad, así como favorecer la expansión de emprendimientos locales y mipymes del sector moda.

¿Quiénes organizan San Victorino a la Moda y qué significa el Clúster de Moda de la Cámara de Comercio de Bogotá?

La organización del evento está a cargo de la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Clúster de Moda, una iniciativa que agrupa empresas e instituciones para impulsar el desarrollo y competitividad del sector moda en Bogotá. Esta labor se realiza en alianza con la Alcaldía Mayor, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y diversos centros comerciales, y busca integrar esfuerzos para apoyar el crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas del sistema moda en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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