Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Tunjuelito, en el marco de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, realizó una jornada enfocada en la limpieza y embellecimiento de la plaza San Carlos, ubicada en el barrio Tunjuelito. Según información oficial disponible en el portal de la alcaldía, esta iniciativa responde al compromiso constante de mejorar los entornos urbanos de la localidad y fortalecer el bienestar de la ciudadanía. La intervención tuvo como eje central la recuperación de un espacio público que anteriormente presentaba problemas graves por la acumulación indebida de residuos sólidos, lo que lo convertía en un punto crítico dentro del sector.

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De acuerdo con declaraciones de Claudia Collante, alcaldesa local de Tunjuelito, este tipo de jornadas busca transformar los espacios públicos en lugares más seguros, agradables y coloridos, mediante el trabajo colaborativo entre administración, habitantes del área y el colectivo Carechimbas. Collante destacó que la unión de esfuerzos entre diversos actores sociales permite “recuperar espacios públicos para el disfrute de toda la comunidad” y señaló que pasar de un foco de basura a un entorno revitalizado demuestra la importancia de la participación ciudadana en los procesos de transformación barrial. Para la alcaldesa, la conservación de estos nuevos ambientes debe ser un compromiso de todas y todos los habitantes.

Las acciones empleadas durante la jornada incluyeron la recolección de residuos, adecuación y pintura de la plaza, así como la revitalización visual de toda la zona. La participación activa de los vecinos y vecinas, además del colectivo Carechimbas, añadió valor a la intervención y permitió renovar el aspecto del lugar, fomentando la apropiación positiva del espacio público.

Con este tipo de actividades, la Alcaldía Local de Tunjuelito pretende incentivar el uso responsable y el cuidado comunal de los lugares intervenidos, transformando focos de contaminación en espacios óptimos para el encuentro y la convivencia. Según la misma entidad, se extiende la invitación a la comunidad para aprovechar la renovada plaza San Carlos, respetar los horarios establecidos para la recolección de residuos y proteger el área recuperada, como parte del compromiso hacia un entorno limpio y sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones realizó la Alcaldía Local de Tunjuelito para recuperar la plaza San Carlos?

La Alcaldía Local de Tunjuelito intervino integralmente la plaza San Carlos mediante labores de recolección de residuos, adecuación del espacio, pintura y revitalización visual. Estas tareas fueron realizadas con la participación activa de la comunidad y del colectivo Carechimbas, buscando transformar un punto crítico de basuras en un lugar agradable y seguro para los habitantes.

¿Por qué era considerada la plaza San Carlos un punto crítico en Tunjuelito?

De acuerdo con fuentes de la Alcaldía Local de Tunjuelito, la plaza San Carlos había sido identificada como un punto crítico debido a la acumulación indebida de residuos sólidos. Esto afectaba la imagen y las condiciones del entorno, haciendo necesaria la ejecución de una jornada especial de limpieza y embellecimiento para recuperar el espacio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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