Por: Portal Bogotá

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Bogotá enfrenta retos cada vez más complejos debido a la evolución del fenómeno de El Niño, según lo indican las acciones recientes adelantadas a través de la estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". Durante noviembre, la ciudad experimentó condiciones climáticas contradictorias que incluyeron altas temperaturas cercanas a los 26 grados Celsius y lluvias considerables —más de 40 milímetros en zonas de Usaquén—, pese a encontrarse en la segunda temporada de precipitaciones. Esta inestabilidad fue uno de los temas analizados en el Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, liderado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

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En el marco de este consejo, las diferentes entidades distritales expusieron las condiciones actuales del clima, además de presentar proyecciones y repasar las acciones institucionales que buscan fortalecer la preparación de Bogotá de cara al cierre de 2026 y el año 2027. De acuerdo con la información presentada, entre enero y marzo próximos existe una probabilidad superior al 83 % de que el fenómeno de El Niño adquiera una intensidad fuerte o muy fuerte, lo que ha motivado a las autoridades a intensificar el monitoreo y la articulación entre instituciones.

Según el reporte, desde abril de 2026 se han desarrollado acciones bajo la Circular 06 de 2026 que comprenden el conocimiento, reducción del riesgo y manejo de emergencias. Estas tareas incluyen el seguimiento del estado de embalses y fuentes hídricas, el aseguramiento de la disponibilidad de agua, la continuidad del suministro de energía y otros servicios esenciales, así como la prevención y manejo de incendios forestales. También se resaltan medidas en sectores clave como salud, educación, movilidad y atención de emergencias, junto con el fortalecimiento de los planes de contingencia y la evaluación de la capacidad institucional y de recursos.

La ciudadanía juega un papel fundamental en la estrategia distrital. Las autoridades insisten en que el uso responsable y el ahorro de agua y energía, la protección de las coberturas vegetales y la consulta de la información oficial sobre las condiciones meteorológicas son acciones clave para mitigar los riesgos. El IDIGER, como coordinador del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, lidera la articulación interinstitucional y proporciona la información técnica necesaria para la toma de decisiones.

Así, la Alcaldía Mayor de Bogotá fortalece la gestión preventiva y coordinada ante los impactos potenciales del fenómeno de El Niño, tanto durante el cierre de 2026 como a lo largo de 2027, buscando anticiparse a futuras emergencias.

¿Qué acciones adelantó Bogotá para enfrentar el fenómeno de El Niño 2026?

De acuerdo con el IDIGER y los organismos distritales, desde abril de 2026 Bogotá implementó acciones enfocadas en la gestión del riesgo y la preparación para emergencias. Entre ellas están el monitoreo continuo de embalses y fuentes hídricas, la protección de los ecosistemas, el aseguramiento de servicios esenciales y la articulación entre entidades para fortalecer los planes de contingencia y la respuesta coordinada ante eventos extremos.

¿Cuál es la importancia del papel ciudadano frente al fenómeno de El Niño, según el IDIGER?

El IDIGER destaca que la ciudadanía es fundamental en la reducción de riesgos asociados al fenómeno de El Niño. Acciones como ahorrar agua y energía, cuidar la vegetación urbana y mantener informados a través de canales oficiales son comportamientos clave que promueven la resiliencia colectiva y la protección frente a los efectos climáticos adversos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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