Por: Portal Bogotá

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El Teatro El Ensueño, en Ciudad Bolívar, Bogotá, será escenario de una de las propuestas más relevantes del teatro nacional, encabezada por Primo Rojas, reconocido actor, director y escritor colombiano. El sábado 5 de diciembre de 2026 a las 8:00 p. m., este espacio cultural acogerá la obra Las botas del tío Manuel, una producción que explora, a través del humor negro, la ironía y la ternura, las contradicciones de las relaciones familiares y sociales, según información publicada por Bogotá.gov.co y los canales oficiales del teatro.

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La trama de Las botas del tío Manuel gira en torno a la historia de un campesino que logra, después de mucho esfuerzo, enviar a sus hijas a la ciudad para ofrecerles mejores oportunidades de vida. Sin embargo, al entrar en el ambiente universitario y conocer nuevos círculos sociales, las jóvenes empiezan a avergonzarse de su origen y, en especial, de su padre. Este conflicto interno las lleva a ocultar su procedencia y negar su parentesco, hasta que una situación imprevista las obliga a enfrentar aquello que han querido esconder. De acuerdo con la información oficial, la obra aborda temas como el arraigo, el rechazo social y los prejuicios, así como las contradicciones que surgen al intentar dejar atrás la identidad propia.

La puesta en escena se destaca por su lenguaje claro, que combina elementos poéticos y filosóficos, y balancea momentos de humor negro y ternura, permitiendo una reflexión crítica sobre realidades familiares muy cercanas para el público colombiano. Primo Rojas, quien cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en las artes escénicas, ha definido un estilo teatral en el que la crítica social, la sátira y el humor popular se convierten en herramientas para explorar la complejidad de la sociedad actual.

El trabajo de Rojas como actor, director y dramaturgo bogotano responde a una rigurosidad dramatúrgica, enriquecida con la improvisación y la construcción detallada de personajes. En sus obras, situaciones cotidianas y conflictos humanos se transforman en experiencias que invitan al espectador a cuestionar prejuicios y convenciones sociales. Las botas del tío Manuel se dirige a un público mayor de 14 años y la boletería está disponible a través del portal Tuboleta para quienes deseen ser parte de esta experiencia teatral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra de teatro ‘Las botas del tío Manuel’ y cuál es su mensaje principal?

La obra Las botas del tío Manuel narra la historia de un campesino que, tras muchos sacrificios, logra que sus hijas accedan a la educación en la ciudad, pero ellas, al integrarse a nuevos entornos sociales, niegan su origen y a su propio padre. A través de un lenguaje sencillo y matices de humor negro, la trama invita a reflexionar sobre la identidad, los prejuicios, el rechazo social y los lazos familiares, mostrando las contradicciones y dificultades que surgen al intentar desprenderse de las raíces.

¿Quién es Primo Rojas y cómo ha influido en el teatro colombiano?

Primo Rojas es un destacado actor, director y dramaturgo bogotano con más de 40 años de trayectoria, conocido por crear un estilo propio en las artes escénicas. En sus trabajos emplea el humor popular, la sátira y la crítica social para analizar la vida y las costumbres de la sociedad colombiana. Su aporte ha sido fundamental para transformar historias cotidianas en propuestas escénicas profundas y cercanas al espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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