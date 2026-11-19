Por: Caracol Televisión

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Después de causar expectativa entre sus seguidores con un video de la revelación de género, el artista confirmó que él y Ana María, con quien se casó a sus 51 años, esperan una niña, que se llamará Alana.

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“Mi amor. Te soñamos, te deseamos y hoy, te estamos esperando con todo el amor del mundo. TE AMAMOS ALANA”, escribió el actor, que vivió ese emocionante momento junto a amigos y familiares, que abrazaron a la pareja apenas conocieron el género de la bebé.

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¿Cuántos hijos tiene Luis Fernando ‘El Negro’ Salas?

Con la llegada de Alana, el actor será padre por tercera vez. Salas ya tiene dos hijos de relaciones anteriores: Nicolás, su hijo mayor, y Jerónimo, nacido en 2015. Ahora, el artista se prepara para recibir a su primera hija y ampliar la familia que ha construido junto a Ana María Espinosa.

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¿Quién es Ana María Espinosa, la esposa de Luis Fernando Salas?

Ana María Espinosa es una empresaria colombiana que, a diferencia de su esposo, no pertenece al medio artístico y ha preferido conservar un perfil más discreto, aunque comparte algunos momentos de su vida cotidiana en redes sociales. La pareja se conoció en 2022 por medio de un allegado en común y comenzó su relación sentimental en mayo de 2023. Con el paso del tiempo, consolidaron su noviazgo y se comprometieron a finales de 2024.

El 20 de septiembre de 2025, Ana María y Luis Fernando llegaron al altar en una ceremonia campestre realizada en una hacienda del Valle del Cauca, a la que asistieron familiares y amigos de los enamorados. Ahora, la pareja se prepara para recibir a Alana, su primera hija en común, fortaleciendo su historia de amor.

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