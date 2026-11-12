Catalina Fernández Gómez, conocida en redes sociales como ‘Cata’ Fernández, murió este 12 de noviembre de 2026, luego de enfrentar durante varios años un cáncer que deterioró progresivamente su estado de salud. La actriz e ‘influencer’ colombiana había compartido meses atrás un video en el que pidió ayuda económica para acceder a un nuevo tratamiento y expresó su deseo de seguir viviendo.

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“Tengo muchas ganas de vivir, sueños por cumplir. Mi motor ha sido el arte, la actuación, seguir creciendo internamente”, manifestó en aquella publicación, en la que contó parte del proceso médico que atravesaba desde 2023.

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Fernández, de 24 años y residente en Cali, explicó que necesitaba reunir 250 millones de pesos para comenzar un procedimiento especializado en Argentina. Según relató, la enfermedad había hecho metástasis en su columna, situación que representaba un riesgo para su movilidad y su vida.

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“Tengo que realizarme un nuevo tratamiento y no tengo los recursos para hacerlo. Por eso, mi meta son 250 millones de pesos, es decir, 67.000 dólares, para poder pagarlo”, señaló en el video.

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La joven también explicó que necesitaba viajar cuanto antes para recibir atención de un especialista que conocía su caso. Su preocupación era que el tumor creciera rápidamente y comprometiera aún más su condición física.

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Así comenzó la enfermedad de ‘Cata’ Fernández

El proceso de salud de Catalina Fernández comenzó el 23 de marzo de 2023, cuando recibió un diagnóstico de cáncer cerebral. Según contó, inicialmente los médicos consideraron que la masa que tenía en el cerebro podía ser benigna y por eso fue sometida a una intervención quirúrgica.

Sus síntomas no parecían indicar una enfermedad de esa gravedad. La joven explicó que presentaba dolores de cabeza esporádicos, especialmente cuando hacía algún esfuerzo físico, pero no experimentaba molestias constantes.

La insistencia de su madre, quien es fisioterapeuta, fue determinante para buscar una valoración especializada. La familia acudió a un neurólogo particular que, aunque no encontró señales externas de alarma, solicitó exámenes para descartar problemas internos.

Los estudios permitieron detectar una masa de aproximadamente cuatro centímetros en el hemisferio derecho del cerebro. A partir de ese hallazgo comenzó un proceso médico que se extendió durante varios años.

La muerte de ‘Cata’ Fernández fue confirmada este 12 de noviembre mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Sus familiares la recordaron como una persona llena de alegría, amor y sueños, y destacaron que su historia no estuvo definida únicamente por el cáncer, sino también por la manera en que eligió vivir y acompañar a quienes la rodeaban.

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