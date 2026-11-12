El entretenimiento mexicano está de luto por la muerte de Regina Torné, reconocida actriz que construyó una extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. La artista, quien conquistó a varias generaciones con sus interpretaciones, falleció a los 82 años, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (Anda).

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La organización dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde destacó el talento y la trayectoria de la intérprete, además de enviar un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y colegas.

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Por su parte, el programa mexicano Ventaneando informó que la actriz murió en su vivienda, ubicada en Ciudad de México. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las causas de su muerte.

Acaba de fallecer la primera actriz Regina Torne. Muchos la recordaremos por ese flechazo entre Gloria y Don Ramón. QEPD https://t.co/ui2OxoUhZ0 — Iván Estrada 💀 (@Estradamyers) November 12, 2026

Regina Torné, recordada por su papel de tía Gloria en ‘El Chavo del 8’

Nacida el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco, Regina Torné tuvo sus primeros acercamientos al mundo artístico a través de la música, especialmente del jazz. Sin embargo, con el paso del tiempo encontró en la actuación su principal camino profesional.

Uno de los personajes que marcó su carrera llegó en 1978, cuando se incorporó a ‘El Chavo del 8‘ para interpretar a la tía Gloria, una de las vecinas de la famosa vecindad que despertaba el interés amoroso de Don Ramón.

Torné fue la tercera actriz en darle vida a este personaje, que permaneció en la memoria de los seguidores de la producción creada por Roberto Gómez Bolaños.

Su participación en la serie le permitió acercarse a un público amplio, aunque su reconocimiento artístico también se consolidó gracias a sus trabajos en otras producciones.

En la pantalla grande, uno de sus papeles más destacados fue el de Mamá Elena en Como agua para chocolate, película de 1992 dirigida por Alfonso Arau. Su interpretación en esta adaptación cinematográfica de la novela de Laura Esquivel recibió reconocimiento de la industria y le permitió obtener el premio Ariel a mejor actriz.

A lo largo de su carrera también participó en películas como Despedida de soltera, La señora muerte y Viento salvaje. En televisión hizo parte de producciones como La loba, Cielo rojo y Retrato de familia.

En 2024, la actriz anunció su retiro de los escenarios y decidió trasladarse a Puebla, donde puso en marcha una academia escénica dirigida a niños y adolescentes.

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Con este proyecto buscaba compartir sus conocimientos y experiencia con nuevas generaciones interesadas en el mundo de la actuación. De esta manera, Torné cerró una etapa de su vida profesional dedicada a las producciones audiovisuales y abrió otra enfocada en la formación artística.

La historia familiar de Regina Torné que volvió a mencionarse tras su muerte

La vida personal de la actriz también estuvo marcada por episodios difíciles. Tras conocerse su fallecimiento, volvió a mencionarse el caso judicial de su hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui, quien fue condenada a 35 años de prisión por su participación en el secuestro y homicidio de una mujer en 2006.

Este episodio hizo parte de los aspectos más complejos de la historia familiar de la intérprete, cuya trayectoria artística dejó personajes recordados por el público mexicano y latinoamericano.

Con su muerte, el cine y la televisión de México pierden a una actriz que transitó por distintos formatos y generaciones, desde la comedia televisiva hasta el drama cinematográfico.

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