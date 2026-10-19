Édgar Vivar, uno de los actores más recordados de la televisión latinoamericana por sus personajes en ‘El Chavo del 8’, se prepara para afrontar una cirugía de columna que lo mantendrá alejado temporalmente de los escenarios. El intérprete mexicano, de 77 años, explicó que el procedimiento está previsto para junio de 2027 y que deberá cumplir un periodo de recuperación de aproximadamente seis meses.

Sigue a PULZO en Discover

La noticia ha despertado inquietud entre sus seguidores, especialmente después de que el actor revelara que ya dejó organizado su testamento y la administración de sus bienes. Sin embargo, Vivar aseguró que afronta esta etapa con tranquilidad y confianza en el especialista que realizará la intervención.

(Lea también: Hospitalizan a actriz del ‘Chavo del 8’ para hacerle cirugía de emergencia: pidió oraciones)

¿Qué problema de salud tiene Édgar Vivar?

El actor explicó que necesita someterse a una rectificación de columna debido a una desviación que, según sus declaraciones, requiere intervención quirúrgica para evitar posibles complicaciones.

Lee También

“Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”, manifestó Vivar en declaraciones recogidas por el programa Viva la alegría.

El intérprete ya había hablado sobre este problema en mayo de 2026, cuando señaló que la operación era necesaria para atender su condición.

Mientras llega la fecha del procedimiento, Vivar ha recurrido a medicamentos y tratamientos con estímulos eléctricos para controlar las molestias. Según explicó, estas medidas le han permitido continuar con algunas de sus actividades, aunque ha reducido sus salidas.

La cirugía representará una pausa importante en su trayectoria profesional. El propio actor describió el tiempo que estará alejado de los escenarios como un “retiro involuntario”, pero manifestó su intención de regresar a sus actividades una vez finalice la recuperación.

Édgar Vivar confirmó que ya dejó listo su testamento

Además de hablar sobre su salud, el actor reveló que aprovechó el tiempo previo a la intervención para organizar sus asuntos patrimoniales y dejar definida la administración de sus bienes.

“Mis propiedades son muy pocas realmente y los bienes que tengo ya están, todo está fríamente calculado ya. Está administrado ya todo, ya está todo fríamente calculado”, afirmó durante un encuentro con medios de comunicación.

La declaración llamó la atención porque se conoció en medio de los preparativos para su cirugía. No obstante, Vivar no presentó esta decisión como una señal de temor frente al procedimiento, sino como parte de la organización de sus asuntos personales.

Al referirse a la intervención, el mexicano expresó confianza en el médico que estará a cargo de la operación y dejó claro que mantiene una actitud positiva.

“Voy con toda la confianza del mundo, el cirujano es bueno. La última palabra es de acá arriba, pero la disposición ya la tengo”, agregó.

Sus palabras reflejan que, mientras se prepara para afrontar varios meses de recuperación, busca mantener la calma y dejar resueltos los asuntos que considera importantes.

Édgar Vivar alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en las producciones creadas por Roberto Gómez Bolaños. Sus interpretaciones del Señor Barriga y Ñoño lo convirtieron en uno de los rostros más identificables de ‘El Chavo del 8’, programa que continúa siendo recordado por varias generaciones.

(Vea también: ¿Qué enfermedad tenía el actor de ”El Chavo del 8” que murió? Se dio cuenta con el COVID)

Ahora, el actor se prepara para una nueva etapa en la que deberá priorizar su recuperación y seguir las indicaciones médicas después de la cirugía.

Aunque el procedimiento implica una pausa prolongada en su trabajo, Vivar ha expresado su deseo de retomar sus actividades cuando su estado de salud se lo permita. Por ahora, su atención está puesta en la intervención prevista para junio de 2027 y en completar satisfactoriamente el proceso posterior.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.