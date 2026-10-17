Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá, bajo la dirección del Instituto Distrital de las Artes —conocido como Idartes—, será el escenario en el que se encontrarán dos propuestas originales dentro de la música electrónica: Article15 y Rizomagic. La presentación, que requiere boletería para el ingreso, está programada para el viernes 30 de octubre a las 8 p. m., en el marco del Festival NO Convencional de Bogotá. Este festival, en su tercera edición, tiene como objetivo transformar la manera en la que el público se enfrenta a las expresiones artísticas, apostando por formatos inusuales y escenarios alejados de los patrones tradicionales, mezclando música, cine, danza, ópera, artes plásticas y performance.

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Article15 es un proyecto nacido del trabajo conjunto entre Wilfried Luzele, reconocido como “Lova Lova”, y el productor francés Théo Levaufre, quien es también el fundador del sello GriGri. Su obra se caracteriza por fusionar la energía vocal y la puesta en escena de Lova Lova —proveniente del Congo— con una base de producción electrónica que explora los límites entre el pop, la música de club y la experimentación sonora. El nombre de este dúo, Article15, tiene un trasfondo cultural: remite a una expresión del Congo de 1960 que simboliza el ingenio y la sobrevivencia en condiciones adversas, idea que permea toda su propuesta musical y lírica. Lova Lova interpreta sus canciones en lingala y francés, adoptando un estilo visceral y directo que, junto a los fondos electrónicos y ruidosos de Levaufre, generan una experiencia cargada de tensión y vitalidad.

Por otro lado, Rizomagic es una creación nacional liderada por Diego Manrique y Edgar Marún. El dúo colombiano ha centrado su propuesta en la exploración de la electrónica desde tradiciones musicales diversas. En su más reciente trabajo discográfico, titulado Cumbión Planetario, Rizomagic fusiona la cumbia, la psicodelia y el afrobeat, utilizando herramientas propias de la música de club. La experimentación rítmica y la incorporación de sonidos provenientes de diversas fuentes confieren a su espectáculo en vivo una fuerte impronta de baile y conexión con el público. En este concierto, el dúo presentará su álbum, que se distingue por la repetición hipnótica de ritmos y la estructura electrónica en sus composiciones, invitando a descubrir nuevos horizontes musicales dentro de la electrónica mestiza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el Festival NO Convencional de Bogotá y cuál es su objetivo?

El Festival NO Convencional de Bogotá es una iniciativa organizada por el Idartes que busca ofrecer espectáculos artísticos en formatos y escenarios inusuales de la ciudad. Su objetivo es romper con las formas tradicionales de presentar y experimentar el arte, fusionando disciplinas como la música, el cine, la danza, la ópera, las artes plásticas y el performance para crear experiencias inmersivas y diferentes.

¿Por qué el nombre Article15 y qué simboliza en el proyecto musical?

El nombre Article15 hace referencia a una expresión nacida en el Congo en 1960, resumida en la idea de “arreglárselas como sea ante la precariedad”. En el contexto del proyecto musical, simboliza la filosofía de supervivencia y resiliencia, que se refleja en su propuesta artística basada en la fusión de ritmos electrónicos, ruido y una interpretación directa y áspera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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