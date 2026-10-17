Por: Portal Bogotá

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El domingo 18 de octubre de 2026, Bogotá tendrá suspensiones programadas del servicio de energía en varios barrios, debido a labores de mantenimiento y mejora en las redes eléctricas realizadas por Enel Colombia. Esta compañía de suministro eléctrico informó que los cortes de luz son necesarios para optimizar la infraestructura, garantizando así mayor estabilidad y seguridad en el servicio a los ciudadanos.

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De acuerdo con Enel Colombia, los cortes de energía afectarán, entre otros, a las localidades Engativá y Usaquén durante franjas horarias específicas. En Engativá, concretamente en el barrio Las Ferias, la interrupción se dará desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde y comprenderá el sector entre la calle 74A y la calle 76, entre la carrera 68 y la carrera 70. Por su parte, en Usaquén resultará afectado el barrio Santa Bibiana, comprendido desde la carrera 18A hasta la carrera 20, entre la calle 99 y la calle 101, con una suspensión desde las 8:15 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Durante la jornada, Enel Colombia recomendó a los habitantes y comercios que se preparen para el corte de luz, tomando en cuenta algunas recomendaciones importantes. Entre ellas se destaca la sugerencia de desconectar los electrodomésticos antes de la intervención para prevenir daños derivados de fluctuaciones en la corriente eléctrica. La empresa también aconseja planear con anticipación las actividades cotidianas y productivas que puedan verse interrumpidas. Además, se aconseja abrir la nevera lo menos posible durante el corte para preservar el estado de los alimentos almacenados.

Otra de las recomendaciones emitidas por Enel Colombia es permitir el acceso al personal técnico, si fuese necesario en edificios, conjuntos residenciales u oficinas, con el fin de avanzar en las labores eléctricas dentro del tiempo programado. Para garantizar la seguridad de los residentes, la empresa sugiere validar la identidad de los trabajadores autorizados, mediante una llamada al número de servicio al cliente 601 5 115 115, habilitado para Bogotá y el departamento de Cundinamarca.

Estas acciones forman parte de los planes de mantenimiento que realiza Enel Colombia para asegurar servicios públicos eficientes en la ciudad y prevenir interrupciones inesperadas que pudieran perjudicar a la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de luz el 18 de octubre de 2026?

Enel Colombia informó cortes programados para el 18 de octubre de 2026 en los barrios Las Ferias de Engativá y Santa Bibiana de Usaquén. Las interrupciones se darán durante franjas horarias puntuales, afectando sectores específicos dentro de estas localidades.

¿Cuáles son las recomendaciones de Enel Colombia ante los cortes de energía en Bogotá?

La empresa recomienda desconectar electrodomésticos, planificar actividades, limitar la apertura de la nevera y autorizar el ingreso de su personal técnico validando su identidad. Estas medidas buscan minimizar inconvenientes y riesgos durante el mantenimiento de las redes eléctricas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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