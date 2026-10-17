Por: El Espectador

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Una noticia que ha conmocionado a la opinión pública se conoció la mañana del viernes: un joven indígena emberá de 19 años, que permanecía en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, perdió la vida. Según información entregada por el concejal José Cuesta, integrante del Pacto Histórico, el fallecimiento no se habría producido por violencia directa, sino que todo apuntaría a un caso de suicidio. Hasta el momento, no se ha divulgado la identidad del joven, pero se sabe que estaba en Bogotá sin la compañía de sus padres, situación que acentúa la vulnerabilidad en que se encontraba.

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De acuerdo con el relato del cabildante, el equipo de la Secretaría de Salud de Bogotá tomó conocimiento del hecho durante un recorrido de rutina. El grupo de profesionales intentó reanimar al joven luego de hallarlo en estado crítico, pero no se detectaron signos vitales. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal casi un día después del deceso, pues los líderes de la comunidad emberá solicitaron que se esperara a la llegada del padre desde fuera de la ciudad y así poder cumplir con los rituales de velación según sus creencias.

La trágica muerte de este joven se suma a una preocupante cadena de hechos similares en esta comunidad. Hace escasamente tres meses, una niña emberá fue atendida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) luego de manifestar ideación suicida, episodio que ocurrió tras la muerte de su madre el 18 de julio en el mismo albergue UPI La Rioja. Las autoridades psicosociales activaron la ruta de atención y la menor fue finalmente entregada a su hermano mayor para garantizar su protección.

No obstante, el panorama se revela aún más alarmante pues, según reportes, en 2024, tras el desplazamiento de la comunidad emberá al Parque Nacional de Bogotá por causa de la violencia, tres miembros de una misma familia de 23, 24 y 41 años intentaron suicidarse. Una investigación del medio Baudó Apó señala que, entre 2021 y 2023, se registraron 41 suicidios y más de 400 intentos dentro de esta comunidad, cifras que evidencian una grave crisis de salud mental.

Por su parte, la Alcaldía ha monitoreado desde hace años alertas sobre salud, convivencia y vulneración de derechos en los albergues para indígenas desplazados. En el caso de La Rioja, sede ubicada en Los Mártires, donde existe orden constitucional para el retorno o reubicación, la situación es crítica: un lugar diseñado para recibir a 120 personas hoy alberga a más de 1.200, lo que ha desbordado su capacidad y ha creado un entorno donde los riesgos se multiplican, especialmente para niñas, niños y adolescentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué factores explican la crisis de salud mental en la comunidad emberá en Bogotá?

De acuerdo con investigaciones citadas por Baudó y los reportes de la Secretaría de Salud y el ICBF, la crisis de salud mental en la comunidad emberá está relacionada con el desplazamiento forzado, la violencia, la sobrepoblación en los albergues y la falta de acompañamiento familiar y psicosocial. La suma de muertes, intentos de suicidio y vulneración de derechos genera un entorno de alta vulnerabilidad para las personas indígenas que residen en estos espacios.

¿Qué acciones han tomado las autoridades frente a los riesgos en los albergues indígenas de Bogotá?

Según lo informado, la Alcaldía de Bogotá lleva años monitoreando riesgos relacionados con salud, convivencia y derechos en albergues como el de La Rioja, mientras entidades como la Secretaría de Salud y el ICBF han activado rutas de atención inmediata para menores en peligro. Pese a ello, la sobreocupación y la falta de recursos adecuados mantienen la urgencia de medidas estructurales, como el retorno o la reubicación ordenados constitucionalmente para esta población.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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