Por: El Espectador

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Este sábado, la atención se ha centrado en el plantón convocado frente al Museo Nacional, ubicado en la carrera Séptima con calle 28, en Bogotá. La movilización, que lleva como nombre “Plantón por nuestras artes, culturas y memorias”, está citada para las 12:30 p.m. y busca que la ciudadanía se organice colectivamente frente a lo que los promotores consideran actos de censura y de ‘borradura histórica’. Minutos antes del encuentro, varios ciudadanos informaron la presencia de uniformados de la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) en el interior del museo, lo que elevó el ambiente de tensión alrededor del evento.

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El origen de esta controversia remonta al jueves 15 de octubre, cuando fueron retiradas de las salas museográficas varias piezas que daban testimonio de las luchas feministas, de la población LGBTIQ+, del conflicto armado colombiano, así como de las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016. Según lo reportó El Espectador, estas acciones desencadenaron una fuerte discusión pública en torno al manejo de la memoria histórica y al rol de la institucionalidad cultural.

Ese mismo día, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró haber dado directrices a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que “toda esa oda al terrorismo, en la que aparecen Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos”. El debate no tardó en escalar a distintos sectores, desde defensores de derechos humanos hasta expertos vinculados al museo.

Andrés Góngora, antiguo curador del Museo Nacional, señaló que las piezas eliminadas hacían parte de exposiciones permanentes, desarrolladas durante años de investigación y bajo rigurosos procedimientos curatoriales. Para él, el retiro pone en riesgo la narrativa histórica de las colecciones y desatiende los criterios establecidos para cualquier intervención museográfica.

La ministra Paola Holguín salió al paso de las críticas, defendiendo la decisión gubernamental. En palabras publicadas el viernes 16 de octubre, argumentó que el Museo Nacional no debe prestarse para adoctrinamientos políticos ni para visiones distorsionadas del pasado. Añadió que no se puede permitir la apología al delito ni la revictimización, subrayando la obligación de preservar los derechos de las víctimas y evitar la exposición de menores a contenidos sensibles, aunque sin precisar el motivo específico de la remoción de las piezas.

Holguín concluyó que el Ministerio analiza y rediseña actualmente la política museográfica y curatorial a su cargo, en aras de proteger e investigar el patrimonio cultural, histórico y artístico del país. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho público el futuro de las piezas retiradas o si serán reintegradas a las salas del Museo Nacional.

¿Por qué se retiraron las piezas relacionadas con los movimientos sociales del Museo Nacional?

Las piezas que hacían referencia a temas como feminismo, la población LGBTIQ+, el conflicto armado y figuras como Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro fueron retiradas tras una instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella, quien consideró que estos elementos representaban una “oda al terrorismo”. Según la ministra de Cultura, Paola Holguín, el objetivo del retiro es evitar que el museo se convierta en un espacio de adoctrinamiento político o difusión de versiones sesgadas, así como proteger a las víctimas y a menores de edad ante material que considera sensible.

¿Cuál es el impacto de retirar piezas históricas en la memoria colectiva según los expertos?

De acuerdo con Andrés Góngora, antiguo curador del Museo Nacional, extraer piezas consolidadas mediante procesos curatoriales afecta negativamente la narrativa de las exposiciones permanentes y vulnera procedimientos establecidos. Esta decisión puede alterar la representación de la memoria colectiva, ya que los objetos retirados eran resultado de años de investigación para reflejar hechos y luchas significativas en la historia reciente del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.