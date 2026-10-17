En medio de los frecuentes cuestionamientos y derechos de petición radicados ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) por parte de sectores de la oposición, la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, aclaró de manera tajante cuál es su situación financiera frente al Estado colombiano. Durante una extensa entrevista con la periodista Vicky Dávila, la esposa del presidente Abelardo De La Espriella respondió sin titubeos sobre si percibe algún tipo de salario, viáticos o asignación presupuestal por cumplir con su agenda institucional.

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La controversia, alimentada por constantes rumores en redes sociales que la señalaban de presuntos beneficios económicos, fue desmentida de plano por Pineda al ser indagada de forma directa sobre su remuneración. “Como primera dama ni siquiera tengo sueldo”, aseveró con contundencia, agregando que desde el primer día en que asumió el rol protocolario en la Casa de Nariño dejó claro que no solicitaría ningún estipendio público para el desarrollo de sus tareas sociales en las distintas regiones del país.

Asimismo, la primera dama se refirió a los requerimientos de información que han llegado a las oficinas del Ejecutivo preguntando si ha solicitado recursos estatales para financiar sus desplazamientos. Pineda explicó que todos los viajes y actividades que realiza, tanto a nivel nacional como internacional, son costeados directamente con su patrimonio familiar y recursos propios. “Le han enviado muchos derechos de petición al Dapre preguntando si he pedido viáticos, si he pedido recursos del Gobierno para mis actividades, para los viajes que he realizado a favor de Colombia. Ni siquiera lo he hecho porque no necesito hacerlo y no lo voy a hacer durante el gobierno”, enfatizó.

En esa misma línea, la esposa del mandatario recordó que antes de la llegada de su cónyuge a la presidencia, trabajó durante más de 18 años a su lado en la firma de abogados familiar, espacio donde aprendió a construir su patrimonio personal de forma transparente. Pineda concluyó asegurando que no llegó a la administración pública a apropiarse de recursos ajenos y reiteró que el dinero invertido en sus desplazamientos oficiales proviene de su propio trabajo, lo cual le permite actuar con independencia y transparencia ante la opinión pública.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.