Por: EL PILON SA

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Los empleados de Asmet Salud en Valledupar han sido llamados a participar en un plantón nacional pacífico el lunes 19 de octubre, desde las 7:00 a. m. hasta el mediodía, frente a las oficinas de la Entidad Promotora de Salud (EPS). El llamado está liderado por el sindicato SINDISALUD-ASMET, que busca reclamar el pago de salarios y otras obligaciones laborales pendientes. Además, la organización sindical ha manifestado su preocupación por embargos que, de acuerdo con su comunicado, afectan los recursos esenciales para el funcionamiento de la entidad.

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Según SINDISALUD-ASMET, “los embargos no pueden paralizar la salud ni hacer que los trabajadores paguen una crisis que no provocaron”. Esta afirmación refleja la difícil situación en la que se encuentran los empleados, quienes sostienen que llevan meses advirtiendo sobre el progresivo deterioro de las condiciones laborales y los riesgos que enfrenta la EPS. Por ejemplo, en marzo de este año, trabajadores de Asmet Salud denunciaron públicamente en Valledupar que los retrasos continuos en el pago salarial les han impedido incluso cubrir gastos básicos de sus hogares.

La problemática, lejos de solucionarse, persiste y afecta directamente al sustento de cientos de familias vinculadas a la entidad. El sindicato ha reiterado que estos incumplimientos laborales siguen comprometiendo la estabilidad económica de los trabajadores. Por esta razón, SINDISALUD-ASMET ha solicitado de manera formal al Gobierno nacional, a los ministerios de Salud y Trabajo, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Procuraduría, que actúen en conjunto con el objetivo de promover la revisión y, en caso de ser jurídicamente procedente, el levantamiento de los embargos.

En palabras del sindicato, “exigimos una solución de fondo, verificable y oportuna que proteja los recursos de la salud y permita garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de las obligaciones laborales”. Para asegurar que los usuarios de la EPS no resulten afectados, SINDISALUD-ASMET también explicó que durante la jornada de protesta se mantendrán en funcionamiento las actividades indispensables, especialmente aquellas cuyo cese podría poner en riesgo la vida, salud o integridad de los usuarios. De este modo, los empleados indispensables permanecerán en sus puestos.

Cabe señalar que la convocatoria contempla concentraciones similares frente a las oficinas de Asmet Salud en todo el país, salvo en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, donde las manifestaciones tendrán lugar ante las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo.

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¿Por qué los trabajadores de Asmet Salud en Valledupar están protestando por embargos?

Los trabajadores de Asmet Salud en Valledupar protestan debido a los embargos que, según SINDISALUD-ASMET, afectan los recursos imprescindibles para la operación de la entidad. Además, reclaman el pago de salarios y otras obligaciones laborales que continúan pendientes, lo que ha deteriorado sus condiciones y afectado la estabilidad de sus familias, conforme señala la organización sindical en sus comunicados.

¿Qué roles mantendrán los empleados de Asmet Salud durante el plantón del 19 de octubre?

Durante el plantón nacional convocado, el sindicato ha asegurado que las actividades indispensables para los usuarios seguirán funcionando. Los trabajadores cuya presencia sea necesaria para garantizar la atención en servicios donde la interrupción pueda comprometer la vida, salud o integridad de los usuarios, permanecerán cumpliendo sus funciones, tal como lo precisa SINDISALUD-ASMET.

Rechazo por declaraciones de minsalud sobre Kevin Acosta, niño con hemofilia que falleció

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La tragedia de Kevin Acosta reabre el debate sobre el suministro de medicamentos en Colombia. El niño de 7 años murió esperando su tratamiento y las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, causaron repudio.