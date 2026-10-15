Por: EL PILON SA

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Valledupar, reconocida por ser la cuna del vallenato, fue testigo de la presentación oficial de Checho Geles y La Dinastía, una agrupación musical cuyo objetivo es preservar la herencia artística del maestro Omar Geles. El evento, realizado el jueves 15 de octubre en el restaurante Galeón, ubicado en la capital del Cesar, reunió a representantes de los medios de comunicación locales, que pudieron conocer de cerca la propuesta del grupo y disfrutar de una muestra en vivo de su talento, de acuerdo con la información recogida por Alfredo José García.

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El proyecto, liderado por Checho Geles, sobrino del recordado cantautor, parte de una profunda convicción. Checho compartió los escenarios con Omar Geles durante 12 años, acompañándolo como acordeonero tanto en giras nacionales como internacionales, una experiencia que le permitió absorber de manera directa las enseñanzas y el legado del artista. En sus declaraciones, Checho Geles manifestó que el espectáculo musical que presentarán estará enfocado en reflejar esa tradición familiar. “El show en vivo se va a basar en representar la dinastía Geles, sus canciones, su show, tratar de hacer algo de lo mucho que le aprendí en esos 12 años que estuve al lado de él”, aseguró en la rueda de prensa.

Uno de los elementos distintivos de la agrupación es la llegada de Juan Gómez como vocalista. La invitación para unirse al proyecto se produjo mientras Gómez residía en Medellín y fue enviada por el compositor Wilfran Castillo. El cantante aceptó el llamado, motivado por el respeto y admiración que siente hacia la familia Geles, lo que añade un componente emocional al nacimiento de la agrupación.

Durante el evento, el periodista Raúl Patiño destacó la importancia de combinar la interpretación de clásicos reconocidos del vallenato con la producción de nuevo material original. Frente a esto, Checho Geles reconoció el valor que tienen los covers para consolidar la identidad del grupo, pero enfatizó que aspira a producir un álbum con canciones inéditas propias en una etapa posterior de su carrera.

Con el respaldo de referentes del folclor y la radio como Elfi José Amaya, Checho Geles y La Dinastía inician un camino en el que disciplina, respeto a las raíces y conexión con nuevas generaciones son los pilares de una propuesta que pretende honrar y proyectar la tradición musical vallenata.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Checho Geles y cuál es su relación con el legado de Omar Geles?

Checho Geles es el sobrino del recordado cantautor Omar Geles y lo acompañó durante 12 años en giras nacionales e internacionales como su acordeonero. Gracias a esta experiencia cercana, Checho busca ahora mantener vivo el legado de su tío a través de la agrupación Checho Geles y La Dinastía, enfocándose en representar las canciones y el legado musical de la dinastía Geles.

¿Por qué Juan Gómez fue seleccionado como vocalista de Checho Geles y La Dinastía?

Juan Gómez fue seleccionado como cantante principal después de recibir una invitación del compositor Wilfran Castillo mientras residía en Medellín. Su incorporación se debió al profundo respeto que siente por la familia Geles, lo que motivó su aceptación para formar parte del proyecto musical que busca conservar y proyectar el legado vallenato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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