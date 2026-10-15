Por: Noticiero 90 minutos

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Ryan Castro se está consolidando como una de las voces más influyentes del reguetón colombiano, una escena cada vez más reconocida a nivel internacional. Su ascenso comenzó con sencillos que se posicionaron rápidamente en plataformas digitales y ha continuado con colaboraciones que han trascendido las fronteras de Medellín, su ciudad natal. De acuerdo con el registro de reproducciones en Spotify, el artista ha logrado captar la atención global, situando varias de sus canciones entre las favoritas de millones de usuarios.

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En el primer lugar de su repertorio más escuchado está Jordan, tema que ha conseguido superar la marca de 650 millones de reproducciones según los datos de la plataforma. Esta cifra destaca el impacto de Ryan Castro en el género y la aceptación de su música tanto en Colombia como en otros países.

El segundo tema más reproducido es Quema, en colaboración con Peso Pluma y SOG. Esta unión internacional ha reportado más de 640 millones de reproducciones, mostrando cómo Ryan Castro se posiciona junto a otros referentes del género y expande su alcance.

En el tercer lugar se encuentra Una noche en Medellín – Remix. Esta canción, realizada en conjunto con Karol G y Cris MJ, supera los 500 millones de reproducciones. La colaboración con otras figuras destacadas del reguetón refuerza el perfil internacional que ha construido el artista y resalta la relevancia del remix en su carrera.

Monastery, una colaboración con Feid, aparece en la cuarta posición, acumulando más de 430 millones de reproducciones. Esta canción representa otra muestra del trabajo conjunto entre figuras colombianas que continúan impulsando el crecimiento de la música urbana.

Finalmente, Mujeriego cierra este top cinco, con más de 400 millones de reproducciones. Este tema, según el conteo de Spotify, resultó fundamental para el despegue de la carrera de Ryan Castro, estableciéndolo como uno de los artistas más representativos del género.

El catálogo del artista sigue ampliándose con nuevos lanzamientos. Uno de estos es LA VILLA, que ya ha registrado más de 350 millones de reproducciones y se ubica entre las canciones favoritas de sus oyentes, confirmando que la popularidad de Ryan Castro sigue en aumento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las canciones más escuchadas de Ryan Castro en Spotify?

Las canciones más escuchadas de Ryan Castro en Spotify, según el registro de reproducciones, son Jordan, Quema (con Peso Pluma y SOG), Una noche en Medellín – Remix (con Karol G y Cris MJ), Monastery (con Feid) y Mujeriego. Estas canciones lideran el listado por acumulación de streams.

¿Cómo han influido las colaboraciones internacionales en la carrera de Ryan Castro?

Las colaboraciones internacionales han sido decisivas en el crecimiento de la carrera de Ryan Castro. Trabajos con artistas como Peso Pluma, SOG, Karol G, Cris MJ y Feid han permitido que su música alcance públicos más amplios y que varias de sus canciones superen los 400 millones de reproducciones en Spotify.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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