Por: El Espectador

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El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó un balance oficial sobre las recientes manifestaciones de la oposición realizadas la noche del miércoles 14 de octubre. De acuerdo con el informe presentado por el mandatario, un total de 62.000 ciudadanos participaron en marchas a lo largo de todo el país, y el 98 % de estas movilizaciones transcurrieron en calma, sin alteraciones significativas del orden público, según lo afirmado por el jefe de Estado.

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Sin embargo, algunos episodios aislados marcaron la jornada. En Ibagué, Tolima, cuatro personas fueron detenidas por presuntos actos vandálicos durante enfrentamientos con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), anteriormente conocida como Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). La alcaldesa de la ciudad, Johana Aranda, aseguró que a los capturados se les incautaron armas cortopunzantes y otros objetos, presuntamente utilizados para afectar la infraestructura pública. Aranda explicó que estos procedimientos se efectuaron conforme al Decreto 1525, firmado por el Ejecutivo el día anterior, que establece nuevas directrices frente al manejo de las protestas públicas.

Por otro lado, en Medellín, Antioquia, la mayoría de las protestas ocurrieron de manera pacífica. No obstante, la Policía reportó la detención de un hombre acusado de lanzar objetos a los uniformados durante una confrontación cerca de la Universidad de Antioquia. El alcalde Federico Gutiérrez manifestó que pese a los esfuerzos por mantener el derecho a la protesta, en algunas zonas hubo bloqueos y ataques con objetos contundentes y artefactos improvisados, razón por la cual, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), se ordenó a la Fuerza Pública intervenir para restablecer el orden.

En Bogotá, después de las 7:30 p. m., se escucharon detonaciones en el centro, especialmente cerca del Parque de los Periodistas y el Eje Ambiental, donde la Undmo intervino ante la presencia de un grupo con elementos para fabricar explosivos, según la Secretaría Distrital de Gobierno. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos junto a testigos contradijeron esta versión y señalaron que la intervención policial se realizó durante una manifestación pacífica contra la política gubernamental de fracking.

El monitoreo de la jornada corrió directamente a cargo del mandatario junto con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, desde el PMU. Durante la alocución, De La Espriella destacó la conducta ejemplar de la mayoría de los manifestantes, quienes ejercieron de manera ordenada su legítimo derecho a la protesta, en un contexto en el que regían nuevas reglas tras la expedición del mencionado decreto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas contempla el Decreto 1525 para controlar las protestas en Colombia?

De acuerdo con la información presentada, el Decreto 1525, firmado por el Ejecutivo el 13 de octubre, establece nuevas directrices para el manejo de manifestaciones públicas. Este decreto se aplicó durante las recientes marchas y sirvió de base legal para la intervención de las autoridades y la captura de manifestantes acusados de comportamientos violentos o posesión de armas cortopunzantes. La precisión sobre sus artículos o medidas se encuentra en los reportes de las autoridades, que enfatizan el cumplimiento del nuevo marco normativo durante las detenciones.

¿Qué es la Undmo y cómo intervino en las manifestaciones recientes?

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes conocida como Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), es un grupo policial encargado de controlar disturbios y mantener el orden durante manifestaciones públicas. En las protestas recientes, la Undmo intervino en ciudades como Ibagué y Bogotá para manejar episodios de violencia y disturbios, efectuando capturas y controlando situaciones consideradas de riesgo para la ciudadanía y la infraestructura pública, según reportes de las autoridades y la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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