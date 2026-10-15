Por: Portal Bogotá

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Bogotá, reconocida como un territorio que enfrenta múltiples amenazas naturales, se alista para la nueva edición del Simulacro Bogotá 2026. Este ejercicio, liderado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), busca medir y mejorar la capacidad de respuesta y preparación de la ciudadanía ante emergencias como sismos y otros riesgos presentes en el Distrito. El evento tendrá lugar el miércoles 21 de octubre de 2026 a partir de las 10:00 a. m., y convoca a familias, organizaciones, instituciones educativas, entidades distritales y público en general a participar activamente en la jornada, como se informa en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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La participación en el Simulacro Bogotá 2026 no es obligatoria, pero constituye una oportunidad valiosa para que cada familia, comunidad, empresa o colegio aprenda a protegerse y evalúe sus capacidades en contextos de emergencia. De acuerdo con el IDIGER, para quienes participan a través de una empresa, el certificado expedido sirve como soporte legal en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. El IDIGER ha habilitado una plataforma específica donde los interesados pueden inscribirse, revisar guías y recomendaciones, así como reportar resultados y descargar certificados de participación.

Respecto al proceso, cada grupo debe prepararse según los riesgos identificados en sus hogares, barrios o lugares de trabajo. El registro puede realizarse de manera individual, familiar, comunitaria o institucional, y no se requiere estar vinculado formalmente a una organización para unirse. El ejercicio de este año integra la respuesta frente al fenómeno de El Niño 2026, debido a que las emergencias pueden combinarse, afectando los tiempos y la disponibilidad de la ayuda. Así, se plantean escenarios como la falta de luz o agua después de un sismo, invitando a que los participantes practiquen soluciones creativas y eficaces ante tales contingencias.

Las empresas o instituciones con varias sedes pueden centralizar su registro mediante una cuenta principal usando el Número de Identificación Tributaria (NIT) y correo institucional, lo que facilita la coordinación y genera constancias específicas para cada sede. Por otro lado, cada comunidad es autónoma para definir el tipo de actividad a desarrollar, desde evacuaciones hasta protocolos internos de autoprotección, confinamiento seguro o atención a mascotas, quienes también deben ser considerados en los planes familiares.

El IDIGER aclara que no realiza acompañamiento presencial durante los simulacros y sugiere recurrir a comités de ayuda mutua o asesores en seguridad si se requiere evaluación externa. El propósito fundamental del simulacro es verificar la efectividad de los planes de emergencia existentes y ajustar cualquier aspecto que no funcione como se necesita en la vida real.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse y participar en el Simulacro Bogotá 2026 desde casa, empresa o comunidad?

Para inscribirse y participar, usted debe ingresar a la plataforma digital indicada por el IDIGER, seguir las guías del simulacro, registrar sus datos y los de su grupo, preparar una actividad práctica de acuerdo con los riesgos identificados y reportar los resultados obtenidos el día del simulacro. No es necesario pertenecer a una empresa; familias y comunidades pueden registrarse directamente y aprovechar la jornada para fortalecer su preparación ante emergencias.

¿Por qué el Simulacro Bogotá 2026 incluye el fenómeno de El Niño y qué implica este riesgo?

El Simulacro Bogotá 2026 contempla el fenómeno de El Niño porque las emergencias pueden coincidir y agravar la situación, por ejemplo, si un sismo ocurre durante cortes prolongados de agua o energía. Esto exige que los participantes adapten sus actividades pensando en la falta de estos servicios y diseñen respuestas efectivas que contemplen escenarios más complejos y realistas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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