Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante la semana comprendida entre el 5 y el 12 de octubre de 2026, Bogotá desarrolló una intensa jornada de limpieza en la que se retiraron de las calles de la ciudad 6.824 toneladas de escombros y residuos voluminosos. Esta labor se llevó a cabo de manera conjunta entre Aguas de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), según información publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. El objetivo principal de esta acción fue recuperar el espacio público afectado por el abandono irresponsable de residuos sólidos y, para lograrlo, los equipos de trabajo laboraron sin interrupciones, tanto en jornadas diurnas como nocturnas.

Sigue a PULZO en Discover

Durante este operativo especial, las entidades distritales redoblaron esfuerzos para intervenir los sectores donde se identificó una mayor problemática por la acumulación de escombros y mobiliario desechado. La relevancia de esta jornada radica no solo en la cantidad de residuos retirados, sino también en el esfuerzo sostenido y articulado, que evidenció el compromiso por mantener el entorno limpio, incluso durante los días festivos, según destacó Aguas de Bogotá a través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter).

La limpieza urbana es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía. De acuerdo con la información oficial, la adecuada disposición de residuos comienza con hábitos como la separación, el respeto por los horarios de recolección y la utilización de canales establecidos para deshacerse de elementos de gran tamaño, como muebles viejos o escombros. Para facilitar a los habitantes el acceso a información y servicios relacionados con el aseo de la ciudad, se encuentra disponible la plataforma virtual Aseo Bogotá, donde cualquier persona puede consultar recomendaciones y ubicar los llamados Ecopuntos, espacios habilitados para entregar gratuitamente estos residuos de gran tamaño.

La recuperación de las calles de Bogotá no solo contribuye a mejorar el aspecto visual de la ciudad, sino también a prevenir focos de contaminación y posibles riesgos para la salud pública. Las autoridades recalcan la importancia de no abandonar residuos en espacios públicos y recuerdan que cada persona puede contribuir al bienestar colectivo siguiendo las pautas establecidas para el manejo de sus desechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas toneladas de escombros y residuos voluminosos se retiraron en Bogotá en octubre de 2026?

De acuerdo con información oficial compartida por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y Aguas de Bogotá, entre el 5 y el 12 de octubre de 2026 se retiraron 6.824 toneladas de escombros y residuos voluminosos de las calles. Esta cifra da cuenta de la magnitud del esfuerzo realizado por las entidades públicas para mejorar el espacio urbano en la capital.

¿Cómo pueden los ciudadanos de Bogotá disponer adecuadamente sus residuos voluminosos?

La recomendación, según la UAESP y Aguas de Bogotá, es separar correctamente los residuos, respetar los horarios de recolección y utilizar los Ecopuntos para depositar gratis muebles viejos y escombros. Además, se sugiere consultar información práctica y actualizada en la página web Aseo Bogotá, que facilita a la ciudadanía orientaciones precisas para la correcta disposición de sus residuos y el uso del servicio público de aseo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z