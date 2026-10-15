Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la labor de los Gestores del Orden se extiende más allá de la simple recuperación del espacio público y la promoción de la convivencia en la ciudad. Según información oficial referenciada por el portal bogota.gov.co y la Secretaría de Seguridad, Justicia y Convivencia, estos funcionarios también cumplen un papel activo en la identificación y atención de personas en situación de riesgo, buscando siempre que quienes lo necesiten reciban ayuda oportuna. Un reciente caso ocurrido en el parque Bicentenario, ubicado en el centro de la capital, evidencia la faceta humana y solidaria de quienes cumplen este rol.

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Durante una de sus recorridos, Alexis, uno de los Gestores del Orden, encontró a Carlos Celi, ciudadano venezolano habitante de calle, en evidente estado de vulnerabilidad. El hombre no solo padecía frío y un frágil estado de salud, sino que, a su lado, se hallaba Blanquita, su perrita, que también requería atención. Ante la situación, Alexis y su equipo respondieron rápidamente: brindaron primeros auxilios, solicitaron asistencia médica y acompañaron a Carlos en su traslado al Hospital Santa Clara, donde fue diagnosticado con un cuadro grave de neumonía e ingresó para recibir tratamiento.

Sin embargo, la historia no terminó allí. De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá a través de su cuenta en X (antes Twitter), Alexis decidió hacerse cargo temporalmente de Blanquita, llevándola a su casa para alimentarla, bañarla y asegurar que recibiera atención veterinaria. Este gesto, asumido de manera voluntaria fuera de sus obligaciones laborales directas, evitó que la perrita quedara desamparada mientras su dueño era atendido. Posteriormente, Blanquita fue llevada a un refugio animal, donde según los reportes oficiales, se encuentra actualmente en buen estado de salud.

La historia de don Carlos permite comprender las difíciles circunstancias que enfrentan algunos migrantes en Bogotá. Él arribó a Colombia hace aproximadamente dos años, desplazado por situaciones de violencia y marcado por la pérdida de una hija. Pese a su difícil situación migratoria, sus condiciones no impidieron que Alexis y su equipo le brindaran ayuda humanitaria y acompañamiento, priorizando ante todo la protección de la vida.

En el interior de la ciudad, los Gestores del Orden continúan recorriendo diferentes espacios públicos, como el entorno de la estación Bicentenario de TransMilenio y el parque Tercer Milenio, en coordinación con acciones institucionales del Distrito para mejorar las condiciones del territorio y responder a problemáticas sociales. Este trabajo demuestra que la transformación urbana se refleja no solo en cifras o metros de espacio público recuperado, sino en gestos sencillos que pueden cambiar vidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué funciones cumplen los Gestores del Orden en Bogotá?

De acuerdo con información oficial publicada por bogota.gov.co y la Secretaría de Seguridad, Justicia y Convivencia, los Gestores del Orden desempeñan tareas que superan la recuperación del espacio público y la promoción de la convivencia. También se ocupan de identificar personas en situación de riesgo, facilitar el acceso a atención institucional y acompañar casos sociales en las calles de Bogotá, demostrando su compromiso hacia la protección de la vida y el bienestar ciudadano.

¿Cuál fue la importancia de la intervención de Alexis en el caso de don Carlos y Blanquita?

La intervención de Alexis fue clave para que don Carlos—aunque enfrenta una difícil situación migratoria y de salud—recibiera atención médica urgente. Además, tuvo un impacto significativo al proteger a Blanquita, quien también necesitaba cuidados. Este acto, respaldado por reportes de la Secretaría de Seguridad, evidencia cómo los Gestores del Orden pueden marcar la diferencia en situaciones de vulnerabilidad, atendiendo tanto a personas como a sus compañeros animales.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua