Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de la Espriella presentó un balance detallado de las marchas convocadas por la oposición el miércoles 14 de octubre, destacando que el 98 % de las manifestaciones ocurrió de manera pacífica. Según afirmó durante su pronunciamiento, la asistencia más alta de la jornada fue de 62.000 personas, una cifra que evidencia la magnitud de la convocatoria y el interés ciudadano en expresarse en el espacio público. Sin embargo, De la Espriella fue enfático al subrayar que, aunque respeta y defiende el derecho a la protesta, su Gobierno no tolerará actos que alteren el orden público o supongan violencia.

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De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades intervinieron en seis puntos específicos: dos en Bogotá, dos en Ibagué, uno en Popayán y uno en Medellín, lo que sugiere la existencia de focos aislados de disturbios. En el contexto de estos hechos, se registraron seis capturas en total: tres en Montería, una en Pasto y dos en Ibagué. Respecto a estas detenciones, De la Espriella señaló que los individuos fueron sorprendidos en flagrancia por presuntos actos vandálicos, entre los que mencionó la realización de grafitis y ataques a estaciones y a un bus del sistema TransMilenio. Estas conclusiones están sustentadas en la información compartida por el mandatario.

El jefe de Estado hizo una distinción entre la mayoría de personas que se manifestaron de forma pacífica y una “pequeña minoría” que, según sus palabras, busca detener el avance del país a través de acciones violentas o de perturbación. “Las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas, pero habrá cero tolerancia contra el terrorismo urbano, contra el caos y la violencia. No lo vamos a permitir”, afirmó, reafirmando que el Gobierno está preparado para proteger la vida, la honra y los bienes de la ciudadanía.

En el caso de Ibagué, De la Espriella confirmó dos intervenciones de la fuerza pública y dos capturas, principalmente en la zona del parque Manuel Murillo Toro, frente a la Gobernación del Tolima. Sin embargo, la alcaldesa Johana Aranda informó posteriormente que cuatro personas habrían sido detenidas, lo que muestra una diferencia en los datos reportados en momentos distintos. La presencia de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), con el uso de gases lacrimógenos, estuvo dirigida a dispersar a los manifestantes luego de enfrentamientos con uniformados al cierre de la marcha en la carrera Quinta. Estas acciones motivaron cuestionamientos sobre el procedimiento y denuncias de presuntas agresiones y detenciones, que aún aguardan información oficial que clarifique los hechos.

El presidente concluyó su intervención reiterando su respaldo a la protesta pacífica, pero advirtiendo que el Gobierno responderá con firmeza ante intentos de alterar la tranquilidad de la mayoría de colombianos. “Hoy, más que nunca, estoy firme por la patria”, finalizó, en un mensaje dirigido tanto a los manifestantes como al país en general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el balance de las marchas del 14 de octubre según Abelardo de la Espriella?

El presidente Abelardo de la Espriella reportó que el 98 % de las marchas convocadas por la oposición se desarrolló de manera pacífica, con una afluencia máxima de 62.000 personas. Sin embargo, destacó que en seis puntos del país se presentaron incidentes que obligaron la intervención de la fuerza pública y resultaron en seis capturas por presuntos actos vandálicos, según la información suministrada por el mandatario.

¿Qué sucedió con los disturbios y detenciones en Ibagué durante las marchas?

En Ibagué se registraron disturbios especialmente cerca del parque Manuel Murillo Toro, donde la fuerza pública intervino utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. El Gobierno reportó dos capturas durante estos hechos, mientras que la alcaldesa Johana Aranda informó de cuatro personas detenidas, evidenciando discrepancia en las cifras según los distintos momentos de reporte.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.