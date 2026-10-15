Las manifestaciones del miércoles 14 de octubre en Bogotá tuvieron consecuencias que se extendieron más allá de las marchas: los bloqueos alteraron la operación del transporte público y varios puntos de la infraestructura de Transmilenio terminaron con daños.

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Dicha cifra fue entregada por la empresa que registró interrupciones y cambios en el servicio mientras avanzaban las movilizaciones en diferentes sectores de la capital. Entre los corredores afectados estuvieron la carrera Séptima, la carrera Décima, el Eje Ambiental, la NQS y el Portal Américas, donde los cierres obligaron a modificar la operación habitual.

El impacto también quedó reflejado en los daños materiales. Con corte a las 5:00 p. m., la empresa reportó dos buses troncales vandalizados, afectaciones en las estaciones Bicentenario, Perdomo y San Diego, además de dos paraderos zonales ubicados en la calle 45, entre carreras 13 y 14.

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Aunque las protestas transcurrieron sin enfrentamientos durante buena parte del día, la situación cambió hacia la noche en el centro de Bogotá. Cerca de las 7:00 p. m. se presentaron choques entre manifestantes y la fuerza pública en el sector del Parque de los Periodistas, lo que llevó a nuevos cierres en estaciones del sistema.

⏰ #TMAhora (9:26p.m.) 📍Troncal Caracas

❌Cerrada estación Temporal Calle 22. 📍Carrera 10

❌Cerradas nuevamente estaciones San Diego, Nieves y San Victorino. 📍Eje Ambiental

❌Continúan cerradas estaciones Museo de Oro, Aguas, Universidades. 📍San Mateo

❌🚍 Continúa suspendida la ruta circular San Mateo debido a inundaciones en el sector. — TransMilenio (@TransMilenio) October 15, 2026

¿Qué daños sufrió Transmilenio durante protestas en Bogotá?

El balance de daños materiales incluyó dos buses troncales vandalizados, tres estaciones afectadas y dos paraderos del componente zonal con daños, según la información publicada por El Tiempo. Los puntos afectados fueron las estaciones Bicentenario, Perdomo y San Diego.

A estas afectaciones se sumaron los cierres temporales de estaciones en el centro de Bogotá. En la troncal de la carrera Décima, San Diego, Las Nieves y San Victorino suspendieron el servicio durante la jornada. En el Eje Ambiental también cerraron Museo del Oro, Aguas y Universidades, en medio de los problemas de seguridad registrados en el sector.

Las restricciones alteraron los desplazamientos de los pasajeros y obligaron a modificar la operación en distintos corredores. Mientras avanzaba la jornada, el sistema implementó desvíos para algunas rutas zonales y ajustó sus recorridos ante las dificultades de movilidad.

Transmilenio informó posteriormente que las estaciones cerradas habían retomado la operación y que se levantaron los desvíos de las rutas zonales. Sin embargo, la recuperación del servicio también implicaba normalizar los tiempos de recorrido afectados por los bloqueos.

Más de 430.000 pasajeros tuvieron dificultades para movilizarse

El número de usuarios afectados muestra la dimensión que tuvieron las interrupciones en una ciudad donde Transmilenio es uno de los principales medios de transporte. Los cierres en vías y estaciones incidieron en los desplazamientos de quienes se dirigían a sus trabajos, centros de estudio y otros destinos durante la jornada.

La normalización del servicio permitió recuperar la operación en los puntos que habían tenido restricciones, aunque los retrasos acumulados durante las protestas también incidieron en los recorridos.

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