Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella presentó un balance detallado sobre la jornada de protestas convocada por sectores de izquierda que se oponen a su administración. La información proporcionada fue difundida mediante un video publicado a través de sus canales oficiales y del equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño. De acuerdo con su reporte, la movilización reunió un total de 62.000 personas. El mandatario destacó que, a pesar del alcance nacional de la convocatoria, esta cifra representa una minoría en relación con la población del país. Además, De la Espriella señaló que el 98 % de las concentraciones ocurrieron de manera pacífica, y recalcó la importancia de garantizar escenarios de tranquilidad para todos los colombianos. Sin embargo, advirtió de manera enfática que el Gobierno no tolerará alteraciones que deriven en actos violentos o de vandalismo.

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Durante la jornada, se registraron seis acciones por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), también conocido como Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Según el pronunciamiento oficial citado por El Espectador, estas intervenciones tuvieron lugar en Bogotá e Ibagué, con dos procedimientos en cada ciudad, y en Popayán y Medellín, donde hubo una intervención en cada capital. En cuanto a las detenciones, la Presidencia informó de seis capturas por actos de vandalismo: tres en Montería, dos en Ibagué y una en Pasto. El informe detalló que las detenciones se produjeron principalmente por daños a infraestructuras públicas, señalando ataques a estaciones y un bus del sistema Transmilenio, aunque no se reportaron personas privadas de la libertad en Bogotá en ese momento.

El jefe de Estado reiteró que las autoridades actuarán con determinación frente a episodios de violencia: “Las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas, pero habrá cero tolerancia contra el terrorismo urbano, contra el caos y la violencia. No lo vamos a permitir”, enfatizó. El ministro de Defensa, Jorge Mora, acompañó a De la Espriella en la presentación del balance y destacó que el comportamiento tranquilo en la mayoría de ciudades fue resultado del trabajo de la Fuerza Pública.

La convocatoria a las protestas se promovió desde sectores de izquierda y organizaciones sindicales. El expresidente Gustavo Petro contribuyó a la difusión y asistió a la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde fue fotografiado con simpatizantes, aunque no intervino desde la tarima habilitada para discursos. Según El Espectador, este evento se dio tras 68 días de mandato del presidente de la Espriella, con movilizaciones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Tunja e Ibagué, en el marco de las iniciativas del movimiento Pacto Histórico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales incidentes en las marchas lideradas por la izquierda contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con el informe oficial difundido por el presidente Abelardo de la Espriella, los incidentes destacados durante la jornada de protestas estuvieron relacionados con actos de vandalismo en varias ciudades. Se presentaron intervenciones del Esmad (Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden) en Bogotá, Ibagué, Popayán y Medellín, relacionadas principalmente con ataques a infraestructuras públicas, como estaciones y un bus del sistema de transporte Transmilenio.

¿Qué papel tuvo el Esmad durante las protestas convocadas por la izquierda el 14 de octubre?

Según la información divulgada por el Gobierno y publicada por El Espectador, el Esmad desempeñó un papel de control en las zonas donde se registraron disturbios. Intervino en seis ocasiones, actuando como medida de contención ante los actos de vandalismo y contribuyendo a que el 98 % de las protestas se desarrollaran pacíficamente en todo el país.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.