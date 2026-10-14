Por: El Espectador

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Este miércoles 14 de octubre, el centro de Bogotá fue escenario de tensión luego de una serie de detonaciones que se escucharon pasadas las 7:30 p. m., especialmente en las cercanías del Parque de los Periodistas y el Eje Ambiental. La presencia de agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) marcó el inicio de una intervención policial en medio de una concentración ciudadana que había llegado al lugar tras la jornada nacional de movilizaciones. De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Gobierno, la protesta tenía como telón de fondo el rechazo a la postura que mantiene el Gobierno nacional frente al fracking, una técnica de extracción de hidrocarburos ampliamente debatida en el país.

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Según la versión oficial, la intervención policial respondió a la aparición de un grupo aislado dentro de la protesta, cuyos integrantes portaban elementos incendiarios. Sin embargo, esta explicación fue puesta en duda por organizaciones defensoras de derechos humanos y algunos testigos presentes en la zona, quienes aseguran que la actuación de los uniformados se dio pese a que la manifestación transcurría de manera pacífica, sin provocaciones hacia la Policía. Al cierre del reporte, las detonaciones seguían en el sector, donde permanecían tanquetas de la fuerza pública, aunque hasta ese momento no se había confirmado si hubo personas heridas o detenidas, según las fuentes consultadas.

Un elemento relevante de la jornada fue el retiro de los equipos de diálogo y protección de derechos humanos de la Alcaldía, algo que la concejala Heidy Sánchez denunció por dejar sin garantías a los ciudadanos durante la intervención. Estos equipos usualmente sirven como mediadores entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, dando respaldo a los protocolos que regulan la actuación pública durante protestas.

Los hechos también tuvieron impacto en la movilidad de la ciudad, ya que TransMilenio -el sistema de transporte masivo de Bogotá- suspendió temporalmente la operación en seis estaciones clave: Museo del Oro, Las Aguas, Universidades, San Diego, Las Nieves y San Victorino. Este hecho ocurrió poco después de que TransMilenio hubiera anunciado la reapertura del servicio en el Eje Ambiental, interrumpido nuevamente por los incidentes asociados al operativo policial.

La intervención de la fuerza pública coincidió, además, con la entrada en vigor del Decreto 1525 de 2026. Esta norma, presentada la noche anterior, establece que aunque se privilegie el diálogo, se permite intervenir contra personas señaladas de conductas violentas durante manifestaciones. La modificación fue criticada por sectores de oposición, quienes ven riesgos para el derecho constitucional a la protesta, mientras que el Gobierno asegura que el objetivo es distinguir entre protestas pacíficas y acciones violentas, sin desconocer el derecho de quienes marchan pacíficamente. Las versiones contradictorias sobre lo ocurrido en el Parque de los Periodistas muestran las tensiones persistentes frente a la regulación de la protesta social en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó el operativo policial las estaciones de TransMilenio en el centro de Bogotá?

El operativo de la fuerza pública en el Parque de los Periodistas y el Eje Ambiental llevó a la suspensión temporal de seis estaciones de TransMilenio, entre ellas Museo del Oro, Las Aguas, Universidades, San Diego, Las Nieves y San Victorino. Esta interrupción impactó notablemente la movilidad en el centro, justo después de haberse restablecido el servicio en el Eje Ambiental.

¿Qué establece el Decreto 1525 de 2026 sobre la actuación policial en protestas en Bogotá?

El Decreto 1525 de 2026, presentado la noche anterior a las manifestaciones, modifica los protocolos de la fuerza pública. Permite la intervención contra personas identificadas por conductas violentas, manteniendo al mismo tiempo el principio de privilegiar el diálogo. Esta medida ha sido criticada por sectores de oposición, que advierten posibles riesgos para el derecho a la protesta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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