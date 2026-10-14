Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la educación pública en la capital se proyecta hacia un futuro marcado por el acceso a la tecnología y la ampliación de oportunidades de aprendizaje. De acuerdo con información oficial citada por el portal de la Alcaldía Local de Teusaquillo, encabezada por María Angélica González Russi, se realizó la entrega de una significativa dotación tecnológica y audiovisual valuada en 522 millones de pesos a los colegios Manuela Beltrán y Técnico Palermo, una acción que representa un paso adelante para el fortalecimiento de los procesos pedagógicos en la localidad.

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En concreto, fueron entregados 84 equipos tecnológicos y audiovisuales en tres sedes educativas del sector, según detalla la Alcaldía Local de Teusaquillo en el desarrollo del proyecto 2356 ‘Teusaquillo Cierra Brechas’. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir las disparidades tecnológicas y mejorar las condiciones educativas de los colegios públicos a través de recursos que impacten directamente las actividades cotidianas de docentes y estudiantes.

La dotación incluye computadores de escritorio y portátiles, televisores, una pantalla interactiva, equipo de proyección, impresoras multifuncionales y sistemas de sonido, lo cual transforma y dinamiza los espacios escolares. De acuerdo con la información oficial, estos recursos buscan fortalecer las prácticas pedagógicas y facilitar el desarrollo de competencias comunicativas y digitales, propiciando ambientes de aprendizaje más interactivos y motivadores para que tanto estudiantes como maestros encuentren mayores posibilidades para innovar en sus labores educativas.

Esta entrega tecnológica hace parte del Plan de Desarrollo Local de Teusaquillo y del programa de atención integral a la primera infancia y educación, orientado a la mejora de los recursos pedagógicos y tecnológicos en las instituciones educativas oficiales. Según la Alcaldía Local de Teusaquillo, se busca que, por medio de estas acciones, la educación pública de la localidad sea un motor que impulse las capacidades de las niñas, los niños y adolescentes, permitiendo que avancen en la construcción de proyectos de vida sólidos a partir del fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades.

Con estas inversiones y dotaciones, la localidad de Teusaquillo refuerza su compromiso con una educación pública de calidad, integrando a más estudiantes a los beneficios de la tecnología y preparándolos para los retos del siglo XXI.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tienen los recursos tecnológicos entregados en los colegios de Teusaquillo?

De acuerdo con la Alcaldía Local de Teusaquillo, la entrega de equipos tecnológicos como computadores, televisores, impresoras y sistemas de sonido permite mejorar las prácticas pedagógicas, estimular el desarrollo de competencias digitales y comunicativas, y crear ambientes de aprendizaje más dinámicos e interactivos para estudiantes y docentes en la localidad.

¿En qué consiste el proyecto ‘Teusaquillo Cierra Brechas’ y cómo beneficia a la educación pública?

Según la información oficial citada, el proyecto 2356 ‘Teusaquillo Cierra Brechas’ busca mejorar las condiciones educativas y reducir las brechas tecnológicas en los colegios públicos de la localidad, por medio de dotaciones tecnológicas y audiovisuales que facilitan el acceso de los estudiantes a herramientas modernas y permiten a los docentes fortalecer sus procesos de enseñanza.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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