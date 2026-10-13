Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este miércoles 14 de octubre, la ciudad de Ibagué será escenario de una masiva jornada de movilización social, cuyo llamado ha sido realizado por diferentes organizaciones sindicales, docentes, estudiantes y colectivos sociales. Según información difundida por El Nuevo Día, las actividades de protesta iniciarán a las 8:00 a. m., siendo la Casa del Maestro y la entrada de la Universidad del Tolima los principales puntos de congregación para los distintos grupos participantes.

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El motivo central de esta jornada es la defensa de la educación pública, los derechos laborales y otras reivindicaciones sociales, en respuesta a las políticas impulsadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Asimismo, estas movilizaciones se inscriben dentro de una serie de acciones previas a un posible paro nacional proyectado para noviembre de 2026, aunque la confirmación de una fecha definitiva aún está pendiente, tal como se expone en El Nuevo Día.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Regional Tolima —de acuerdo con la información disponible—, junto con sindicatos como Fecode y Sindesena, convocó especialmente al magisterio a reunirse desde las 8:00 a. m. en la avenida 37 con carrera 4G, frente a la Casa del Maestro. Los manifestantes han destacado que su propósito es velar no solo por una educación pública de calidad, sino también por aspectos como la salud del magisterio, prestaciones sociales y garantías laborales, elementos que consideran están en riesgo debido a medidas gubernamentales recientes.

De manera paralela, la Universidad del Tolima será el otro eje de la jornada, ya que estudiantes, docentes y colectivos de la institución también iniciarán su movilización a las 8:00 a. m., concentrándose en la entrada principal. Posteriormente, está previsto que esta manifestación se una con la del magisterio, avanzando conjuntamente por la carrera Quinta hasta llegar al centro de Ibagué.

El último punto del recorrido será el parque Murillo Toro, donde culminará la jornada de protestas. Esta acción colectiva se enmarca en un plan de lucha de organizaciones sociales y sindicales, quienes cuestionan decisiones del Gobierno al considerar que estas afectan intereses fundamentales en materia de derechos sociales, educación y salud pública. Los organizadores esperan que esta movilización sirva para visibilizar sus demandas y preparar el contexto para un paro nacional más amplio en el futuro cercano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el motivo de la movilización social en Ibagué este 14 de octubre?

La movilización de este miércoles en Ibagué tiene como propósito principal la defensa de la educación pública, los derechos laborales y otras demandas sociales. Según El Nuevo Día, los participantes cuestionan políticas del Gobierno de Abelardo de la Espriella y preparan el camino para un posible paro nacional.

¿Quiénes convocan la movilización en Ibagué y cuál es el recorrido de la marcha?

De acuerdo con El Nuevo Día, la jornada fue convocada por la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) Regional Tolima, Fecode, Sindesena y colectivos sociales. Los puntos de encuentro serán la Casa del Maestro y la entrada de la Universidad del Tolima, con un recorrido que va en la carrera Quinta y culmina en el parque Murillo Toro.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.