Un grave accidente de tránsito encendió las alarmas durante la noche de este sábado 28 de noviembre en el Valle del Cauca. El siniestro ocurrió en la salida norte de Tuluá, sobre la vía que comunica con Andalucía, y provocó el cierre total de la carretera debido a la complejidad de la emergencia.

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El accidente se presentó después de pasar el puente de La Cruz, donde se vieron involucrados dos vehículos de carga pesada y varios automóviles particulares, según explicó El País.

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Entre los vehículos implicados se encontraba un camión granelero que transportaba maíz. Las circunstancias en las que se produjo la colisión todavía no habían sido establecidas por las autoridades.

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Los primeros reportes indican que el conductor de uno de los automotores había quedado atrapado, situación que motivó la llegada de las autoridades para atender la emergencia y comenzar las labores de rescate.

Acá, el momento exacto del accidente:

Uno de los datos más preocupantes del siniestro tiene que ver con las personas que quedaron atrapadas entre los vehículos involucrados.

Según El País, la Policía de Carreteras, que llegó al lugar para atender la situación, identificó preliminarmente que habría dos adultos y un menor de edad atrapados.

La emergencia se complicó debido a la posición en la que quedaron los automotores. Pasadas las 6:30 de la tarde, las autoridades continuaban con los trabajos de rescate porque uno de los vehículos había quedado debajo de uno de los automotores de carga pesada.

Acá, un video que muestra las labores de rescate:

📌Un fuerte accidente de tránsito es el que acaba de presentarse en la salida norte de Tuluá, vía a Andalucía. Al parecer, en el accidente se vieron involucrados dos vehículos de carga pesada y varios automóviles. Testigos del hecho señalan que el conductor de uno de ellos… pic.twitter.com/6jBn8KAZNY — El País Cali 📰 (@elpaiscali) November 28, 2026

Esta situación dificultó las labores para atender a las personas afectadas y obligó a mantener la intervención de los organismos de emergencia en el lugar.

Por ahora, no se ha divulgado un balance definitivo sobre el estado de salud de las personas involucradas ni se había confirmado si hubo víctimas mortales.

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