Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante una audiencia pública en Cali, cuyo propósito era hacer seguimiento a la atención de las personas damnificadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, se vivieron momentos de tensión debido a la protesta de una mujer que exigió respuestas claras sobre el manejo de los recursos recibidos para la emergencia. La manifestante, con cartel en mano, interrumpió el evento y dirigió fuertes reclamos a la primera dama, Ana Lucía Pineda, cuestionando directamente la transparencia en la administración de las donaciones recogidas por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, organización encabezada por Pineda.

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La intervención de la mujer en la tarima no solo alteró el desarrollo de la audiencia, sino que también requirió la intervención de la Policía. Mientras tanto, uno de los encargados de la organización de la jornada le pidió a la manifestante abandonar el lugar y solicitó a los asistentes mantener el orden, según quedaron registrados en videos del evento. El clima resultante evidenció el malestar generalizado entre damnificados y asistentes, quienes solicitaban información precisa sobre la atención y los avances para las familias afectadas, así como la correcta destinación de los recursos recogidos.

El centro de la discusión fue el informe presentado por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. De acuerdo con ese reporte, entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026 se recaudaron cerca de $54.589 millones en donaciones privadas, de los cuales el 81 % se atribuyó a la familia Gilinski. Dichos recursos estaban destinados principalmente a la reconstrucción de tres instituciones educativas y tres centros de salud en Cali. La fundación informó que, además de esas inversiones, movilizó 5.652,2 toneladas de ayuda y benefició a más de 48.000 personas en 80 municipios. Sin embargo, tanto sectores políticos como ciudadanos señalaron la falta de claridad sobre el destino final y ejecución de esos fondos.

Ante la creciente presión pública, el senador Alejandro Ocampo interpuso una acción de tutela para exigir información sobre los montos donados, beneficiarios, gastos administrativos y controles aplicados. El Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá dio la razón al congresista y ordenó a la fundación entregar detalles completos sobre el uso de los $54.589 millones, aclarando montos, proyectos financiados, soportes financieros y mecanismos de control. Esta decisión buscaba asegurar transparencia, aunque no concluyó la existencia de irregularidades o desvíos de dinero.

Durante la audiencia, los damnificados reiteraron sus necesidades urgentes, incluyendo la demora en las ayudas y las falencias en el proceso de reconstrucción, reflejando el inconformismo ciudadano. Mientras persisten estas demandas de transparencia y efectividad, el uso de las donaciones mantiene la atención y escrutinio públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánta plata recibió la Fundación Colombia Luz y Sonrisas para los damnificados del terremoto?

Según el informe presentado por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, la organización reportó haber recaudado aproximadamente $54.589 millones en donaciones privadas entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026, destinados principalmente a apoyar a las personas afectadas por el terremoto, con el 81 % de esos recursos donados por la familia Gilinski.

¿Por qué surgieron dudas sobre el manejo de las donaciones para el terremoto en Cali?

Las dudas surgieron a raíz de los cuestionamientos realizados por ciudadanos y sectores políticos sobre la destinación y ejecución de los recursos administrados por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, así como la falta de explicaciones detalladas respecto a los beneficiarios, los gastos administrativos y los mecanismos de control empleados, lo que llevó a una acción judicial para exigir transparencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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