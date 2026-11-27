Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente captura de Carlos Eduardo Caicedo Omar, exgobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta, en territorio español, volvió a poner en el foco público una delicada denuncia realizada por la madre de una menor de edad. De acuerdo con Noticias Caracol, el documento que recoge la denuncia fue presentado ante las autoridades y relata hechos presuntamente ocurridos en julio de 2023, cuando Caicedo aún ejercía como gobernador. Según lo expuesto por la madre, tanto ella como su hija, que en ese momento tenía ocho años, fueron invitadas por el exmandatario a un apartamento en Santa Marta. Durante la estancia, Caicedo habría solicitado a la madre que saliera a comprar comida y luego que permaneciera en otra habitación, mientras él permanecía a solas con la niña.

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La denuncia detalla que la madre sintió desconfianza y optó por buscar a su hija. En ese momento, asegura haber presenciado una situación que identificó como un presunto acto de abuso sexual en contra de la menor. Para preservar la privacidad de la niña y de su familia, no se revelan los pormenores citados en el documento. Posteriormente, la madre expuso que, durante la discusión tras el incidente, Caicedo habría intentado agredirla sexualmente. Ambas consiguieron salir del apartamento y aguardaron en la recepción del edificio hasta la madrugada, cuando regresaron a su hogar.

Adicionalmente, la mujer incluyó en su denuncia que después se vio sometida a amenazas y hostigamientos, los cuales la llevaron a mudarse a otra ciudad junto con su hija. El abogado de la familia, Julián Quintana, informó a Noticias Caracol que como parte de la evidencia entregada a las autoridades se incluyeron conversaciones, audios, testimonios y diversos documentos, además de la intervención de Medicina Legal, institución colombiana encargada de peritajes forenses.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia solicitó la captura de Carlos Caicedo por los presuntos delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. La orden fue formalizada el 9 de septiembre de 2026 y permitió la expedición de una notificación roja por Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), que condujo a la detención de Caicedo en la isla de Lanzarote, España. Según Noticias Caracol, la defensa del exgobernador niega los delitos y mantiene que no existe una imputación formal. El proceso sigue su curso legal, contemplando la posibilidad de extradición para que Caicedo se enfrente ante la justicia colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se ordenó la captura de Carlos Caicedo en España?

La Fiscalía colombiana emitió una orden de captura contra Carlos Caicedo bajo cargos de presunta explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento, apoyándose en la denuncia presentada por la madre de la menor afectada. Una vez formalizada la orden el 9 de septiembre de 2026, la Interpol activó una notificación roja, lo que facilitó la detención de Caicedo en Lanzarote, España, conforme se informó en Noticias Caracol.

¿Cuáles son las pruebas presentadas en la denuncia contra Carlos Caicedo?

Entre las pruebas entregadas a la Fiscalía, el abogado Julián Quintana mencionó que se presentaron conversaciones, audios, testimonios y otros documentos vinculados al caso. Además, se señaló que Medicina Legal intervino en la investigación. Estas evidencias buscan sustentar la denuncia y hacer parte del proceso judicial que enfrenta el exgobernador, según Noticias Caracol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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