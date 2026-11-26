Por: Caracol TV

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El presidente Abelardo de la Espriella calificó como “extraordinaria” la operación conjunta que llevaron a cabo la Policía Nacional y las Fuerzas Militares para rescatar a las personas secuestradas durante el asalto al almacén Éxito, en el sector La Castellana de Cartagena. De acuerdo con Noticias Caracol, el dramático operativo se desarrolló cerca de 16 horas después de que varias personas fueran tomadas como rehenes por delincuentes que, según las autoridades, intentaron robar un vehículo blindado de valores en la zona.

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La operación de rescate se ejecutó a la una de la madrugada del 25 de noviembre, luego de una larga jornada de tensión y amenazas. De la Espriella relató que, tras arribar a Cartagena y mantener reuniones con la cúpula militar y policial, dio su autorización “al operativo que, como digo, ha resultado absolutamente exitoso”. Según lo informado, uno de los delincuentes perdió la vida durante el enfrentamiento posterior. El presidente detalló que, antes de emplear la fuerza, los responsables tuvieron la posibilidad de rendirse y liberar a los secuestrados, pero al negarse, las autoridades actuaron “con contundencia y decisión”.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el número exacto de delincuentes que participaron en el frustrado robo y posterior toma de rehenes en el complejo comercial, en donde fueron privados de la libertad alrededor de treinta personas entre empleados y clientes. El incidente se desencadenó a las 8 de la mañana, cuando individuos armados irrumpieron en el establecimiento, pero la intervención del equipo de monitoreo, gracias a las cámaras de vigilancia y a la activación de los botones de pánico, permitió una rápida reacción policial, cerrando las vías de escape de los asaltantes.

Una vez rodeados, los delincuentes buscaron refugio en el interior del supermercado, locales adyacentes y un gimnasio, llevando a que las fuerzas del orden desplegaran a más de quinientos efectivos, apoyados por unidades especializadas llegadas de Bogotá. El presidente De la Espriella subrayó que esta fue una crisis de delincuencia común “acorralada”, no de terrorismo, y remarcó la prioridad de proteger la vida de los retenidos. Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que todas las víctimas fueron liberadas ilesas y agradeció la autoridad, paciencia y firmeza de los equipos de seguridad. El parte oficial da cuenta de una operación exitosa que devolvió la tranquilidad a la ciudadanía cartagenera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas fueron tomadas como rehenes en el Éxito de Cartagena?

De acuerdo con los reportes de Noticias Caracol incluidos en el recuento de las autoridades, cerca de treinta personas, entre empleados y clientes del almacén Éxito en el sector La Castellana de Cartagena, fueron privadas de la libertad durante el intento de robo y posterior toma de rehenes.

¿Cuál fue el motivo del operativo policial en el Éxito de La Castellana, Cartagena?

El operativo se originó tras un intento fallido de atraco a un vehículo blindado de valores en el almacén Éxito, lo que llevó a un grupo de delincuentes armados a tomar como rehenes a varias personas cuando sus rutas de escape fueron bloqueadas por las patrullas de la Policía.

Así fue la liberación de rehenes en Cartagena

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de 16 horas de secuestro, un grupo élite de la Policía logró ingresar al Éxito para liberar a las personas que aún estaban allí retenidas. En la operación, una persona murió, pero aún no hay claridad sobre las circunstancias en las que esto sucedió. También capturaron a algunos de los delincuentes.