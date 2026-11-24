Por: Caracol TV

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Las oportunidades para acceder a la educación superior en Bogotá cuentan actualmente con el respaldo del programa FEST Atenea, iniciativa liderada por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea). De acuerdo con lo reportado por Noticias Caracol, la tercera convocatoria para este sistema de crédito educativo estará disponible para inscripciones hasta las 11:59 p. m. del 24 de noviembre de 2026. Los interesados deberán completar el proceso mediante la plataforma SICORE, habilitada por la agencia, lo que facilita un acceso estructurado y transparente.

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El esquema de FEST Atenea propone una alternativa flexible para financiar estudios técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios. Según la agencia, se trata de un "modelo de beca-crédito con pago contingente al ingreso", en el cual los beneficiarios solo comienzan a cancelar sus obligaciones una vez obtienen ingresos, y el monto de las cuotas se ajusta a su capacidad de pago. Para mayor alivio, el plazo máximo de pago es de 12 años. Si, después de este tiempo, aún queda un saldo pendiente, el programa prevé la condonación de dicha deuda bajo ciertas condiciones establecidas en la convocatoria.

La convocatoria está dirigida a personas de hasta 28 años que hayan sido bachilleres de colegios en Bogotá o estén cursando grado 11 de calendario A al cierre de inscripciones. También se contempla a individuos que hayan validado el bachillerato ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), siempre que cumplan requisitos adicionales. Para aspirar al beneficio, es indispensable haber presentado la prueba Saber 11, tener máximo 28 años al 24 de noviembre de 2026, pertenecer a un hogar de estrato 0, 1, 2, 3 o 4, estar en proceso de admisión o ya cursando un programa habilitado y no haber culminado un programa universitario ni contar con otro apoyo financiado por recursos del Distrito Capital.

De acuerdo con la información recopilada por Noticias Caracol, FEST Atenea cubre tanto a estudiantes nuevos como a quienes ya están matriculados, siempre que cumplan con los requisitos y su programa pertenezca a la oferta habilitada por la agencia. Los estudiantes deben tramitar por su cuenta la admisión en una institución vinculada y consultar los programas disponibles a través del tablero dispuesto por Atenea. El incentivo también contempla condonaciones: quienes se gradúen tendrán condonados el 100% de los intereses y podrán sumar hasta un 20% de condonación del capital, dependiendo de condiciones como el rango del Sisbén IV, ser mujer, pertenecer a una población vulnerable o destacar en las pruebas Saber Pro o en su cohorte de graduación. Estos beneficios son acumulables en función de lo que el programa determine.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a FEST Atenea en Bogotá?

Para inscribirse en la convocatoria de FEST Atenea es fundamental tener máximo 28 años al 24 de noviembre de 2026, haber presentado la prueba Saber 11, pertenecer a un estrato socioeconómico entre 0 y 4, y no ser profesional universitario graduado ni contar con otro beneficio activo financiado por el Distrito Capital. La postulación debe realizarse a través de la plataforma SICORE, cumpliendo todos los criterios exigidos.

¿Qué beneficios de condonación ofrece el modelo de crédito FEST Atenea?

El programa establece la condonación total de intereses para quienes logren graduarse y permite acumular hasta un 20% de condonación del capital según se cumplan condiciones específicas, como pertenecer a los grupos A a C del Sisbén IV, ser mujer, encontrarse en situación de vulnerabilidad estructural o sobresalir académicamente. Estos beneficios facilitan el acceso y permanencia en la educación superior a diversos sectores poblacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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