Cuatro días después de que su familia perdiera contacto con él, el hallazgo de un cuerpo en el Salto del Tequendama pone fin a la búsqueda de Gabriel Alberto Cárdenas Morales, estudiante de 17 años de la Universidad de los Andes.

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(Vea también: Revelan video de Gabriel Cárdenas antes de desaparecer; habría sido captado en Soacha)

El operativo de recuperación se llevó a cabo durante la tarde del lunes 23 de noviembre, en la parte baja del Salto del Tequendama, en Cundinamarca. Hasta allí llegaron integrantes de los organismos de socorro de la región, quienes tuvieron que trabajar en condiciones complejas por las características del terreno.

La documentación encontrada entre las pertenencias del joven fue uno de los primeros indicios para establecer de quién se trataba. Según informó Semana, esos elementos permitieron corroborar preliminarmente que el cuerpo correspondería a Gabriel. La información también llevó a las autoridades a comunicarse con sus familiares para informarles sobre el desenlace de la búsqueda.

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Aunque ese hallazgo permitió avanzar en la identificación, los procedimientos forenses son necesarios para establecer plenamente las circunstancias del fallecimiento. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales y de Medicina Legal.

Bomberos de Cundinamarca adelantan la extracción del cuerpo hallado en el Salto del Tequendama, identificado como Gabriel Cárdenas, estudiante desaparecido desde el 19 de noviembre. Las autoridades forenses determinarán las causas de la muerte. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/1KW4OnuS0H — Revista Semana (@RevistaSemana) November 23, 2026

La hipótesis sobre lo ocurrido con el estudiante

Mientras se adelantan las verificaciones, una de las líneas que ha tomado fuerza apunta a que la muerte del adolescente no estaría relacionada con la intervención de otra persona. La FM, al citar información de la Secretaría de Seguridad y fuentes policiales, señaló que la principal hipótesis descarta inicialmente un crimen.

Otra posibilidad que ha sido mencionada en los reportes preliminares es que Gabriel se hubiera quitado la vida. Esto teniendo en cuenta que una cámara de seguridad cercana al lugar donde fue hallado lo captó caminando solo.

Por ahora, no se conocen públicamente los resultados definitivos que permitan determinar la causa de muerte. Por eso, las versiones sobre las circunstancias del caso deben mantenerse en el terreno de las hipótesis mientras las autoridades entregan información concluyente.

Una grabación podría ayudar a reconstruir sus últimos movimientos

Dentro de los elementos que se conocieron durante la búsqueda también apareció un registro de una cámara de seguridad ubicada en inmediaciones del Salto del Tequendama. En las imágenes se observa a un joven que sería Gabriel caminando por una carretera de la zona el mismo jueves 19 de noviembre, día en que desapareció.

La vestimenta que llevaba el hombre captado por la cámara coincidía con la descripción entregada por sus familiares. En la secuencia se le ve avanzar por la vía y, posteriormente, regresar en sentido contrario, cerca de un grupo de trabajadores que se encontraba en el sector.

Este material podría ser importante para establecer cómo llegó hasta ese punto y cuáles fueron sus últimos desplazamientos. No obstante, la grabación, por sí sola, no permite determinar qué ocurrió después ni las circunstancias de su muerte.

Gabriel salió de su casa rumbo a la universidad

El estudiante vivía en el barrio Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, y cursaba segundo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. Su desaparición fue reportada el jueves 19 de noviembre, después de que salió de su vivienda para dirigirse a clases.

Como iba tarde, pidió un servicio de transporte en motocicleta mediante una aplicación. Durante la mañana se comunicó con su madre, Viviana Morales Puentes, y le indicó que estaba cerca de las residencias universitarias Barichara. Sin embargo, los registros de la institución no mostraron que hubiera ingresado al campus.

🔴Este sería el último registro de Gabriel Cárdenas, estudiante de Universidad de los Andes que habría sido hallado muerto tras desaparecer en Bogotá. El último video que fue revelado por los bomberos captó al que sería el universitario caminando por el sector con una vestimenta similar a la que habrían descrito sus familiares al momento de su desaparición. Le dejamos más detalles: https://t.co/PxhFGT4uh1 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 23, 2026



La familia perdió comunicación con él durante esa misma tarde y comenzó a buscarlo con ayuda de las autoridades. Uno de los datos entregados durante las labores de búsqueda fue un movimiento bancario de 10.200 pesos relacionado con el servicio de transporte que había solicitado.

Gabriel había conseguido una beca para estudiar en la Universidad de los Andes gracias a su desempeño académico. Su desaparición movilizó a familiares, amigos y personas que compartieron sus fotografías con la esperanza de encontrarlo.

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