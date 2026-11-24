Por: Portal Bogotá

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El programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" se encuentra en una nueva fase de reverdecimiento gracias a las acciones del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB). De acuerdo con información oficial del JBB, se han sembrado en las últimas jornadas 226 nuevos árboles y arbustos de diferentes especies, muchas de ellas nativas del ecosistema de bosque andino, en varios espacios públicos de las localidades de Suba y Usaquén, en el norte de la capital colombiana.

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Parte importante de este proceso de renaturalización fue la participación activa de decenas de niños y jóvenes pertenecientes al Grupo Scout 70, quienes se sumaron a las labores adelantadas en la carrera Séptima con calle 120a. En ese lugar específico, se plantaron 20 individuos de especies como roble, chicalá rosado, alcaparro, carbonero rojo, fucsia arbustiva, gaque y amarrabollo. Adriana Tusso, profesional social del Jardín Botánico, explicó que los scouts no solo aprendieron los procesos necesarios para sembrar árboles en el espacio público, sino que también demostraron entusiasmo y un fuerte compromiso ambiental durante la jornada.

Según Tusso, esta actividad también permitió que niñas, niños y jóvenes reconocieran la importancia del arbolado urbano y su impacto positivo en las condiciones ambientales de Bogotá. Adicionalmente, en la localidad de Suba, bajo la supervisión de la ingeniera forestal Natalia Clavijo y su equipo de operarios, se realizó la renaturalización de cinco parques: Niza Sur, Urbanización Floresta II sector y los tres sectores de la Urbanización Los Lagartos. En total, se plantaron 87 árboles y arbustos de especies como árbol del té, arrayán, caballero de la noche, leandra, fucsia, polígala, palma de cera, palma colepato, magnolia grandiflora, magnolio champaca, pino colombiano, pino romerón, gaque, sietecueros y roble, según explicó la ingeniera Clavijo.

Las intervenciones no se limitaron a parques y calles. En el separador occidental de la autopista Norte, entre las calles 134 y 153, se diversificó el paisaje urbano con la plantación de 104 ejemplares de especies como garrocho, raphiolepis, caballero de la noche, duraznillo, fucsia y sietecueros. Estas acciones, de acuerdo con el JBB, permitirán mejorar los servicios ecosistémicos en zonas urbanas, tales como el aumento de polinizadores, la disminución de la temperatura y la captura de dióxido de carbono.

Finalmente, la zona de Villas de Aranjuez, en Usaquén, también se sumó al proceso de reforestación con la replantación de 15 ejemplares en el parque del sector, utilizando especies como chicalá rosado, polígala, fucsia arbustiva y mermelada. En paralelo, se cerró un taller pedagógico en el parque Verbenal I sector, centrado en la importancia del cuidado de las coberturas vegetales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué especies de árboles y arbustos se están plantando en Bogotá como parte de las intervenciones del Jardín Botánico?

De acuerdo con la información proporcionada por el Jardín Botánico de Bogotá, entre las especies sembradas recientemente se encuentran roble, chicalá rosado, alcaparro, carbonero rojo, fucsia arbustiva, gaque, amarrabollo, árbol del té, arrayán, caballero de la noche, leandra, polígala, palma de cera, palma colepato, magnolia grandiflora, magnolio champaca, pino colombiano, pino romerón, sietecueros, garrocho, raphiolepis, duraznillo y mermelada. Esta diversidad de especies ayuda a fortalecer la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la ciudad.

¿Qué impactos ambientales tienen las nuevas jornadas de plantación de árboles en las localidades de Suba y Usaquén?

Según el Jardín Botánico de Bogotá, las siembras en Suba y Usaquén contribuirán de forma directa a atraer polinizadores, disminuir la temperatura del entorno urbano y capturar dióxido de carbono, lo que mejora la calidad ambiental. Además, la participación comunitaria, en particular de niños y jóvenes, promueve el reconocimiento y el cuidado del arbolado urbano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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