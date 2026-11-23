Por: Portal Bogotá

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La Actuación Estratégica (AE) Calle 72 se perfila como una de las apuestas urbanísticas más relevantes y reconocidas de Bogotá en los últimos años. Este proyecto fue seleccionado entre 278 propuestas en la II Bienal de Urbanismo de México 2026 y recibió una mención honorífica en la categoría de Instrumentos de Planeación y Financiamiento, según información oficial de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo). El reconocimiento destaca cómo la iniciativa logra articular la planeación territorial, la regulación urbanística, la gestión del suelo y los mecanismos financieros en una sola visión de transformación urbana.

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La AE Calle 72 fue adoptada por el alcalde Carlos Fernando Galán mediante el Decreto 242 de 2026, marcando el comienzo de la transformación de aproximadamente 140 hectáreas comprendidas entre la avenida Caracas y la avenida 68, y las calles 68 y 74. Estas zonas rodean el trazado de lo que será la segunda línea del Metro de Bogotá, lo que implica un enfoque centrado en el Desarrollo Orientado al Transporte (DOT). El DOT busca que la vivienda, el empleo, el comercio, diversos servicios y el espacio público se encuentren más cerca de los lugares donde discurre la vida diaria de los habitantes de la ciudad.

De acuerdo con información publicada por RenoBo y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), el propósito fundamental de la actuación estratégica es consolidar un sector más denso, conectado y accesible, dando prioridad al peatón y a los viajes en bicicleta. La estrategia aspira a reducir de manera significativa los tiempos de desplazamiento y a proporcionar condiciones óptimas para que los habitantes puedan realizar sus actividades sin necesidad de recorrer largas distancias.

Entre los principales indicadores anunciados por las entidades responsables se destacan la proyección de 12.485 nuevas viviendas, de las cuales 6.361 serán de interés social, lo que responde a las necesidades habitacionales de distintos niveles poblacionales. Además, se contempla la creación de 90.956 metros cuadrados de espacio público, la siembra de 4.513 árboles, la adecuación de 9,3 kilómetros de calles reverdecidas y la construcción de 7,15 kilómetros de ciclorrutas. Según RenoBo, la iniciativa afianza a Bogotá como referente internacional en transformación urbana, integrando planeación, gestión y financiamiento y conectando a las personas con más y mejores oportunidades en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios del Desarrollo Orientado al Transporte en la Actuación Estratégica Calle 72?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación y RenoBo, el Desarrollo Orientado al Transporte en la AE Calle 72 favorece la reducción de los tiempos de desplazamiento, facilita la movilidad a pie y en bicicleta y mejora la accesibilidad a servicios, empleo y vivienda cerca de los principales corredores de transporte, promoviendo así un entorno urbano más eficiente y sostenible para los habitantes.

¿Qué implica la vivienda de interés social en el proyecto de la AE Calle 72?

El proyecto contempla que 6.361 de las 12.485 nuevas viviendas sean de interés social, es decir, pensadas para personas con ingresos bajos o medios, quienes suelen tener mayores dificultades para acceder a vivienda digna. Esto significa una apuesta importante por la inclusión social y la equidad en la transformación urbana del sector Calle 72 según datos de RenoBo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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