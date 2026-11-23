Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El pasado lunes 23 de noviembre se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 17 años en el Salto del Tequendama, ubicado en Cundinamarca. Según la información confirmada por el capitán Álvaro Farfán, integrante de Bomberos de Cundinamarca, las labores de recuperación contaron con el apoyo de miembros tanto del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha como de los cuerpos voluntarios de Soacha y San Antonio del Tequendama. El descubrimiento generó una fuerte preocupación en la comunidad, ya que existe la posibilidad de que el cuerpo pertenezca a Gabriel Cárdenas Morales, estudiante de la Universidad de los Andes cuyo paradero era desconocido desde el 19 de noviembre.

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De acuerdo con las declaraciones entregadas por el capitán Farfán, la información preliminar sugiere que el joven hallado podría tratarse de la misma persona reportada como desaparecida días atrás. Sin embargo, las autoridades no han confirmado su identidad de manera oficial, por lo que la incertidumbre persiste entre los familiares y conocidos de Gabriel. Una vez concluidas las tareas de recuperación, el cuerpo sería puesto a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, entidad responsable de avanzar en los procedimientos forenses necesarios para la identificación plena y para establecer las causas del fallecimiento.

Gabriel Cárdenas Morales, la persona posiblemente relacionada con este lamentable hallazgo, tenía 17 años y cursaba segundo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. Su desaparición fue reportada por sus familiares el pasado jueves 19 de noviembre, lo que motivó una intensa búsqueda para dar con su paradero. El proceso de identificación adelantado por las autoridades será crucial para esclarecer si, en efecto, el cuerpo corresponde al estudiante universitario. Mientras tanto, la familia y allegados de Gabriel se aferran a la esperanza y aguardan con expectativa los resultados oficiales, en medio de la angustia que marcan estos días de espera e incertidumbre.

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¿Qué procedimientos adelantará el CTI de la Fiscalía para identificar el cuerpo hallado en el Salto del Tequendama?

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de adelantar los procedimientos forenses que permitirán confirmar la identidad del joven encontrado en el Salto del Tequendama. Este proceso incluye análisis científicos y técnicos sobre el cuerpo, así como la investigación de las circunstancias del fallecimiento, con el fin de entregar respuestas claras sobre la posible relación con Gabriel Cárdenas Morales.

¿Por qué la desaparición de Gabriel Cárdenas generó movilización y preocupación?

La desaparición de Gabriel Cárdenas Morales, estudiante de la Universidad de los Andes y de apenas 17 años, fue reportada por sus familiares el 19 de noviembre, lo que desencadenó una búsqueda y mostró la preocupación de su entorno académico y personal. La posibilidad de que el cuerpo hallado corresponda a Gabriel mantiene la expectación entre allegados y autoridades, en espera de resultados oficiales que permitan cerrar un doloroso capítulo.

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