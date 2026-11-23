Por: El Espectador

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La más reciente alerta de calidad del aire en Bogotá ha puesto de manifiesto una vez más la difícil situación ambiental que enfrenta la ciudad, especialmente en el suroccidente. De acuerdo con la información recopilada por la Alcaldía, siete de las 19 estaciones del Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) reportan niveles críticos de contaminación, afectando principalmente a las Unidades de Planeamiento Local (UPL) de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito. Esta situación compromete la salud de miles de habitantes, quienes, según las autoridades, están expuestos a concentraciones preocupantes de contaminantes en el ambiente.

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En respuesta a estas cifras alarmantes, la Alcaldía de Bogotá ha decidido implementar varias restricciones, entre ellas la limitación de actividades industriales y la circulación de vehículos de transporte pesado. Estas medidas pretenden disminuir la cantidad de material particulado en el aire durante los episodios de mayor contaminación. Sin embargo, al observar los índices anuales en estas zonas, queda claro que la preocupación por la calidad del aire trasciende las alertas temporales; los promedios elevados son una constante para quienes viven en los sectores más afectados.

Según Juan Simón Ortiz, ingeniero ambiental de la Universidad Manuela Beltrán, la medición de la contaminación en Bogotá se realiza a través del sistema IBOCA, gestionado por la Secretaría de Ambiente. Este sistema utiliza 19 estaciones distribuidas por toda la ciudad, que monitorean la presencia de material particulado (PM) en el aire. Las partículas de PM se clasifican según su diámetro: el PM 10 se refiere a partículas de hasta 10 micras y el PM 2,5 a partículas de hasta 2,5 micras. Para poner en contexto, Ortiz menciona que el radio de un cabello es de aproximadamente 70 micras, por lo que estas partículas contaminantes son mucho más pequeñas y peligrosas al poder ingresar con facilidad al sistema respiratorio.

El IBOCA presenta los niveles de estos contaminantes en una escala de 0 a 500, la cual clasifica la calidad del aire por colores y permite a la ciudadanía conocer el estado del aire que respira en tiempo real. Cuando los medidores registran altas concentraciones de material particulado, disminuye significativamente la salubridad ambiental, lo que incrementa los riesgos para la población, especialmente en las zonas donde los promedios anuales se mantienen altos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por la mala calidad del aire en Bogotá?

De acuerdo con el monitoreo del sistema IBOCA reportado por la Alcaldía, las Unidades de Planeamiento Local (UPL) de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito en el suroccidente son las más castigadas por los niveles críticos de contaminación del aire. Estas zonas muestran promedios elevados y constantes de material particulado, lo que las convierte en focos de preocupación tanto en episodios puntuales como a lo largo de todo el año.

¿Qué es el material particulado (PM) y por qué es peligroso para la salud?

El material particulado o PM hace referencia a diminutas partículas sólidas o líquidas que flotan en el aire, clasificadas de acuerdo con su diámetro en PM 10 (hasta 10 micras) y PM 2,5 (hasta 2,5 micras). Estas partículas pueden penetrar profundamente en el sistema respiratorio, afectando la salud humana, especialmente cuando se mantienen concentraciones altas durante períodos prolongados, tal como detalla el ingeniero Juan Simón Ortiz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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