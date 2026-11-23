Por: El Espectador

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El fuerte aguacero que cayó este lunes sobre el centro de Bogotá transformó, por un buen tiempo, la avenida Caracas —en el tramo comprendido por la calle 37— en un auténtico cauce de agua, generando notable congestión vehicular y caos en la movilidad. De acuerdo con videos grabados por transeúntes y compartidos ampliamente en redes sociales, la correntada arrastró toda clase de elementos: tuberías, cajas, conos, sillas e incluso un sanitario portátil. Todo este material estaba ubicado muy cerca de un frente de obra correspondiente a la Línea 1 del Metro.

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Según reportes de medios y de Transmilenio, el aguacero causó afectaciones importantes en la movilidad del sistema en ese sector; sin embargo, el flujo de pasajeros y vehículos logró cierto grado de normalidad hacia el final de la tarde. Pese a las llamativas imágenes que evidenciaban la fuerza del agua desplazando materiales de la obra, hasta el cierre de la información ni la Empresa Metro de Bogotá, ni la Secretaría de Movilidad, ni el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) habían emitido un informe oficial sobre daños estructurales, suspensión de actividades o nuevos cierres en la zona intervenida de la avenida Caracas.

El punto crítico de la emergencia fue el corredor de la avenida Caracas con calle 37, donde actualmente se adelantan trabajos de urbanismo y traslado de redes asociados a la Línea 1 del Metro. El tramo entre calles 34 y 37 integra uno de los frentes principales de intervención sobre los andenes de la avenida. Las imágenes captadas evidenciaron el desplazamiento de materiales y mobiliario provisional por acción del agua, aunque no es posible —solo a partir de los videos— determinar si hubo algún daño en la infraestructura o si el cronograma de la obra se vio alterado de manera significativa.

La avenida Caracas se mantiene como epicentro de los trabajos de la Línea 1 del Metro en varias zonas. De hecho, la Secretaría de Movilidad autorizó el cierre nocturno de la calle 47 con Caracas desde el 25 de noviembre, en horario de 9:00 p. m. a 5:00 a. m., para el izaje de vigas U. Este cierre está directamente relacionado con el progreso de la obra y, de acuerdo con las autoridades, no guarda relación con las lluvias de este lunes. A la par, se recomienda a quienes transitan por la zona atender la señalización y las instrucciones de auxiliares, sobre todo ante la posibilidad de empozamientos o corrientes bruscas por las lluvias.

Todo esto sucede durante la segunda temporada típica de lluvias en Bogotá, que va de septiembre a noviembre, influida por el fenómeno de El Niño, que si bien suele asociarse a menos lluvias, no impide la ocurrencia de aguaceros localizados y de alta intensidad. De acuerdo con el IDIGER, pueden coexistir días secos y soleados con tormentas, granizadas y fuertes lluvias. Como ejemplo, en octubre de 2026 se registraron nueve eventos de granizada en la ciudad, cifra superior a las siete del mismo mes en 2023, lo que evidencia que incluso en periodos de déficit también son posibles emergencias puntuales por tormentas.

¿Qué impacto tuvo el aguacero sobre las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Según reportes de Transmilenio y videos difundidos en redes sociales, el fuerte aguacero arrastró materiales temporalmente dispuestos en la obra sin que, hasta el cierre de la información, la Empresa Metro de Bogotá ni las autoridades distritales hayan reportado daños estructurales ni suspensiones en los trabajos. Por tanto, no se puede afirmar un perjuicio directo sobre el progreso o cronograma de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

¿Por qué pueden ocurrir aguaceros intensos en Bogotá durante el fenómeno El Niño?

Aunque el fenómeno de El Niño suele asociarse con una reducción de lluvias, el IDIGER explica que, en Bogotá, pueden alternarse periodos secos y calurosos con precipitaciones intensas, tormentas y granizadas localizadas, favorecidas por la segunda temporada de lluvias que ocurre entre septiembre y noviembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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