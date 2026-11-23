El Salto del Tequendama, en zona rural de Soacha, fue el lugar donde las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un joven que podría ser Gabriel Alberto Cárdenas Morales, estudiante de la Universidad de los Andes, cuya desaparición fue reportada el pasado jueves 19 de noviembre.

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El hallazgo se produjo durante la tarde de este lunes 23 de noviembre de 2026. Según informó el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, los organismos de emergencia adelantaron un operativo para recuperar el cuerpo en ese sector, con apoyo de unidades de Soacha y San Antonio del Tequendama.

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, confirmó que se trataba de un joven de aproximadamente 17 años. Además, indicó que, por las características del caso, habría coincidencias con la desaparición de Cárdenas.

“Al parecer, se trata del joven que fue reportado como desaparecido desde el pasado jueves”, señaló la institución en su reporte sobre el procedimiento.

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La identidad del joven todavía no ha sido confirmada oficialmente. Una vez culminaron las labores de recuperación, Bomberos inició el proceso de entrega del cuerpo al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que deberá adelantar los estudios forenses correspondientes.

“Ya estamos en el proceso de entregar el respectivo cuerpo al personal del CTI para que haga la identificación“, explicó Farfán.

Por ahora, las autoridades mantienen la hipótesis de que el cuerpo encontrado en inmediaciones del Salto del Tequendama podría corresponder al estudiante de Los Andes. La confirmación dependerá de los resultados de los procedimientos de identificación.

En medio de las labores de búsqueda, también fue divulgado un video en el que presuntamente aparece el joven caminando por inmediaciones del Salto del Tequendama. Este material hace parte de los elementos conocidos alrededor del caso.

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