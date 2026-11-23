Lo que encontraron dentro del apartamento podría ser clave para esclarecer la muerte de tres mujeres de una misma familia en el norte de Bogotá. Varias cartas y una sustancia de uso industrial hacen parte de los elementos que ahora están bajo revisión de las autoridades, según reveló El Tiempo.

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El hallazgo se produjo en un inmueble del conjunto residencial Altos del Moral, ubicado en la calle 153 con carrera 8, en la localidad de Usaquén. Durante varios días, residentes del edificio reportaron fuertes olores que provenían de uno de los apartamentos, situación que llevó a la administración a verificar lo que ocurría.

El apartamento estaba en el segundo piso de la torre 2. Con autorización del propietario, integrantes de la Policía y del Cuerpo de Bomberos ingresaron al lugar y encontraron los cuerpos sin vida de tres mujeres: María Victoria Cuéllar de Scioville, de 83 años, y sus hijas Lizette y Geraldine Scioville Cuéllar, de 59 y 54 años, respectivamente.

Pero, además de las víctimas, los investigadores encontraron elementos que podrían aportar información sobre lo ocurrido. El Tiempo informó que dentro del inmueble había varias cartas y una sustancia de uso industrial, cuyo contenido está siendo analizado.

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Ese producto se convirtió en una de las piezas centrales de la investigación. Las autoridades buscan establecer de qué compuesto se trata y si pudo tener alguna relación con las muertes. Para ello, los resultados de las necropsias de Medicina Legal serán determinantes, pues permitirán verificar si hay rastros de esa sustancia en los cuerpos.

La investigación también busca establecer si las tres mujeres murieron en circunstancias relacionadas con un posible suicidio múltiple. Sin embargo, esa hipótesis no está confirmada y dependerá de los resultados forenses y de las demás pruebas recopiladas.

Según lo reportado por El Tiempo, el CTI de la Fiscalía asumió el levantamiento de los cadáveres y las autoridades también revisarán las cámaras de seguridad del conjunto residencial. Con ese material esperan determinar si otras personas ingresaron al apartamento antes de que se descubrieran los cuerpos.

Por ahora, las cartas y el producto industrial son dos de los elementos que concentran la atención de los investigadores. Su análisis podría ayudar a reconstruir lo que ocurrió dentro del inmueble, aunque todavía no hay una conclusión oficial sobre las causas de las tres muertes.

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