Un grave accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Funza con Siberia, Cundinamarca, a la altura del Parque Industrial San Diego. El hecho involucró a un tractocamión y dejó una persona fallecida.

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Las circunstancias del siniestro todavía no han sido esclarecidas. Por ahora, no se ha establecido qué tipo de actor vial era la víctima mortal, por lo que se desconoce si se movilizaba como peatón, ciclista o motociclista.

El accidente causó afectaciones en la movilidad de este corredor, utilizado por conductores que se desplazan entre Funza y Siberia, una zona con importante actividad industrial y tránsito de vehículos de carga.

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Las autoridades y organismos correspondientes deberán establecer cómo ocurrió el hecho y las condiciones en las que se produjo el impacto que terminó con la vida de esta persona.

#CUNDINAMARCA. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la vía Funza – Siberia, sector del Parque Industrial San Diego, que involucra a un tractocamión y deja como saldo lamentable una persona fallecida. Por el momento no se ha confirmado si la víctima mortal era peatón, ciclista o motociclista. Se recomienda tomar vías alternas y transitar con precaución. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 21, 2026

Recomiendan tomar vías alternas por el accidente

Ante la situación, se recomendó a los conductores buscar rutas alternas para evitar mayores complicaciones en sus desplazamientos. También se pidió transitar con precaución por el sector del Parque Industrial San Diego.

Por el momento, se espera que se conozcan nuevos detalles sobre la identidad de la víctima y las circunstancias del accidente.

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